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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (İHA)
05.01.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

‘Abi kurban olayım kadınları çekmeyin’

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‘Abi kurban olayım kadınları çekmeyin’

Antalya’da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri, "Kadınları çekmeyin çocuklarım var" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Narkotik ekipleri çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 4 bin 971 adet hap ele geçirdi. Araç içindeki A.H, O.H ve G.H gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuların sokakta satışını yapan H.H, S.D, ve M.S. de suçüstü yakalandı.

M.S’nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 487 adet ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.H, O.H, G.H, H.H, S.D, M.Y ve M.S, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

2'si kadın 7 şüpheliden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi kurban olayım, bayanları çekmeyin, arkada bayanlar var. Çocuklarım var kurban olayım" dedi.

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