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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
07.08.2018 - 23:32, Son Güncelleme:

ABD'yle kritik görüşme bugün

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ABD'yle kritik görüşme bugün

Washington’la gerilen ilişkilerin ardından dün Türkiye’den bir ön heyet ABD’ye gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet bugün Amerikalı yetkililerle Türkiye’ye yaptırımlar, ev hapsindeki Brunson gibi kritik konuları görüşecek.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını görüşmek ve Pastör Andrew Craig Brunson’ın ev hapsi nedeniyle yaşanan krizi çözmek için Türkiye’den bir heyet dün ABD’ye gitti. Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanan Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD’ye gittiğini ve heyetin bugün Washington’da temaslar yapmasının planlandığı bilgisini paylaştı. Önal başkanlığındaki heyette Dışişleri, Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarından 3’er temsilcinin olduğu öğrenildi. Önal başkanlığındaki heyetler, Astana’da ve Soçi’de yapılan Suriye toplantılarında da Türkiye’yi temsil etmişti.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre önceki gece, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur’da bir araya geldiği ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü bir kez daha ele aldığı öğrenildi. Bu görüşme sonrasında da, Türkiye ve ABD arasında yaşanan krizi çözmek amacıyla diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi konusunda ön mutabakata varıldığı bildirildi. Bu mutabakat sonrasında Dışişleri Bakanı Yardımcısı Önal başkanlığındaki heyet ABD’ye doğru yola çıktı. Heyetin bugün Washington’da temaslarda bulunması bekleniyor.

TÜM KONULAR MASADA
Heyette Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin yer alması, Türkiye’de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Craig Brunson krizi ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi ve diğer sıkıntılı konuların görüşüleceği yönünde yorumlandı. Hazine ve Maliye yetkililerinin ABD’deki muhataplarıyla temasında, Trump yönetiminin İran’a başlattığı ambargo konusu ön planda olacak. Yetkililerin İran’dan doğalgaz alan Türkiye’nin öncelikle bu konuda yaşayacağı sıkıntıları gündeme getirmesi bekleniyor.

AKAR MATTIS İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefonda görüştü. Dün akşam saatlerinde yapılan görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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