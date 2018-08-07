ABD'yle kritik görüşme bugün
Washington’la gerilen ilişkilerin ardından dün Türkiye’den bir ön heyet ABD’ye gitti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet bugün Amerikalı yetkililerle Türkiye’ye yaptırımlar, ev hapsindeki Brunson gibi kritik konuları görüşecek.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını görüşmek ve Pastör Andrew Craig Brunson’ın ev hapsi nedeniyle yaşanan krizi çözmek için Türkiye’den bir heyet dün ABD’ye gitti. Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanan Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD’ye gittiğini ve heyetin bugün Washington’da temaslar yapmasının planlandığı bilgisini paylaştı. Önal başkanlığındaki heyette Dışişleri, Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarından 3’er temsilcinin olduğu öğrenildi. Önal başkanlığındaki heyetler, Astana’da ve Soçi’de yapılan Suriye toplantılarında da Türkiye’yi temsil etmişti.
ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre önceki gece, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur’da bir araya geldiği ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü bir kez daha ele aldığı öğrenildi. Bu görüşme sonrasında da, Türkiye ve ABD arasında yaşanan krizi çözmek amacıyla diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi konusunda ön mutabakata varıldığı bildirildi. Bu mutabakat sonrasında Dışişleri Bakanı Yardımcısı Önal başkanlığındaki heyet ABD’ye doğru yola çıktı. Heyetin bugün Washington’da temaslarda bulunması bekleniyor.
TÜM KONULAR MASADA
Heyette Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin yer alması, Türkiye’de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Craig Brunson krizi ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi ve diğer sıkıntılı konuların görüşüleceği yönünde yorumlandı. Hazine ve Maliye yetkililerinin ABD’deki muhataplarıyla temasında, Trump yönetiminin İran’a başlattığı ambargo konusu ön planda olacak. Yetkililerin İran’dan doğalgaz alan Türkiye’nin öncelikle bu konuda yaşayacağı sıkıntıları gündeme getirmesi bekleniyor.
AKAR MATTIS İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis, telefonda görüştü. Dün akşam saatlerinde yapılan görüşmede ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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