ABD'yle gerginlik AB'nin kıymetini gösterdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ile yaşanan gerginliğin Türkiye-AB arasındaki ilişkilerinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini belirterek, “Avrupa ile Türkiye ekonomik olarak entegredir. Türkiye’nin AB’den dışlanması basiretli bir yaklaşım değildir” dedi. AK Parti’nin yayın organı Türkiye Bülteni’ne Türkiye-ABD ilişkilerini ve AB sürecini değerlendiren Çelik, şunları kaydetti:
BİR TWEET’LE KRİZ ÇIKARIYOR
“Amerikan Başkanı serbest ticaretle, küreselleşmenin ana dinamikleriyle kavga eden bir yapı ortaya çıkarıyor. Türkiye’de yürüyen bir hukuki dava, Trump’ın yaklaşımı yüzünden NATO müttefiki olan Türkiye ile çatışmaya yol açıyor. Sabah kalkıp bir tweet atarak yeni bir kriz çıkarabiliyor. Bu, Türkiye-ABD ilişkileri açısından yararlı bir tablo değildir. Amerika’da ortaya çıkan tablodan sonra Türkiye-AB arasındaki yakınlaşmanın çok büyük bir ivmeyle artması gerektiği ve ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmüştür.”
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