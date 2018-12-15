ABD'yi uyardı: Temizlemezseniz Münbiç’e de gireceğiz

Erdoğan, önceki gece Kuzey Irak’a yapılan hava harekâtını da hatırlatarak şunları söyledi:

‘GERİSİ GELECEKTİR’

“Suriye topraklarının üçte birini işgal altında tutan bir terör örgütü, ABD’nin ve kimi Avrupa ülkelerinin desteğiyle her türlü zulmü, her türlü ihaneti sergiliyor. Biz bu terör örgütüyle, doğrudan ülkemizi de hedef aldığı için elbette çok daha etkili şekilde mücadele ediyoruz. Aslında bu örgüte karşı bütün İslam dünyasının topyekûn mücadele etmesi gerekir. Bunun için daha önce Cerablus’ta, Afrin’de, Rusya ile yaptığımız anlaşmayla İdlib’de yaptığımız gibi Fırat’ın doğusundaki bölgeleri de huzura ve güvene kavuşturmakta kararlıyız. Nitekim, dün (önceki) akşam itibarıyla Irak’ta operasyonlarımızı yaptık. Ve sürekli sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar’da ve Mahmur’un etekleri Karacak’ta, buralardaki atılan adımlara karşın operasyonumuzu yaptık. Durduk mu? Yok. Bunun gerisi gelecektir. Neden? Çünkü, oradan bize bir tehdit varsa ki var, bu tehdidin cevabı da anında verilecektir.

YENİ BİR PLAN İSTİYORLAR

Bugüne kadar stratejik ortağız. NATO’da beraberiz, uluslararası birçok kuruluşta beraberiz. Şimdi bizden yeni bir plan istiyorlar. Bizde bir söz var; ‘Cambaza bak cambaza’ oyunu haline getirdikleri Münbiç hikâyesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya, kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar. Münbiç, Arapların yaşadığı, yüzde 85-90 itibarıyla bir yerdir. Fakat orayı o terör örgütlerine vermiş durumdalar. Bize söz verdiler. ‘Onlardan orayı boşaltacağız’, ‘Onları Fırat’ın doğusuna göndereceğiz’ dediler. Göndermediler.

Şimdi de diyoruz ki, temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız... Çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç’e de gireceğiz. Türkiye terör bataklığına müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetmiştir. Bundan sonrası için tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yoktur. Afrin operasyonunda sahada karşılaştığımız manzara, istihbarat birimlerimizden gelen raporlarla tescillidir. Bu veriler bize Fırat’ın doğusunda neler yapıldığını ve şayet hemen harekete geçmezsek, ileride karşımıza neler çıkacağını göstermeye yeterlidir.”

CİNAYETİN TAPELERİNİ ANLATTI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı’nda, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ı tapelerini anlattı:

DÜNYAYI ENAYİ ZANNEDİYOR

“Cemal Kaşıkçı başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operasyonla şehit edildi. Dışarıda nişanlısı bekliyordu. Nikah muamelesini yapmak için içeri giriyor. Veliaht Prens dedi ki ‘Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı.’ Cemal Kaşıkçı çocuk mu? Oradan çıktıysa dışarıda nişanlısı var. Nişanlısını alıp onunla oradan ayrılmaz mıydı? Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir.

DİNLETİRİZ AMA VERMEYİZ

Suudi Arabistan belgeleri almak istedi. Kusura bakmayın, o kadar da değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Hesap bu. Amerika geldi, CIA hepsini dinledi, gittiler, bilgi verdiler. Almanya, Fransa, Kanada, hepsine... ‘Kim istiyorsa gelip dinleyebilir’ dedik. Dinlettik. Kendi istihbarat şefi bile ‘Bu bir felaket. Bu adam uyuşturulmuş. Böyle bir şey yapılamaz’ diyor.

‘BU İŞİN FAİLİ ODUR’

Adam açık açık ‘Ben kesmesini iyi bilirim’ diyor. Niye? Çünkü bir morg mensubu. Bu adam bir asker, üst düzey. Bunların hepsi kayıtlarda var. Eninde sonunda denilen yere geldiler. İşte en son Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, ne dedi, -isim vererek hem de söylüyor- ‘Bu işin faili odur’. Buyur. İş artık belli bir yere geldi. Daha birçok şeyler çıkacak, buradan çok şeyler çıkar. Artık insanlık bunlara tahammül edemez. İslam dünyası da birbirini bu şekilde çekiştirerek, birbirine bu şekilde zulmederek bir yere varamaz. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hakkıyla Müslüman olacağız.”

ETKİN KOORDİNASYON MUTABAKATI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kudüs Platformu toplantısının ardından ABD Başkanı Trump’la bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam (dün) bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump’a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktarmıştır. İki lider Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır.” -İSTANBUL