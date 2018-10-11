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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / DHA
11.10.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme…

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ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme…

Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz ABD'ye zarf gönderirken yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan Öksüz’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün  "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Adil Öksüz'ün ABD'deki FETÖ üyesi kardeşi Mehmet Öksüz'ün talimatıyla doküman göndermek istediği iddia edilen Esmaül Hüsna Öksüz suçlamaları reddederek "Gönderdiğim evraklarda herhangi bir yasadışı işlem yoktu. Adaleti ve tahliyemi istiyorum" dedi. 

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz getirilirken; avukatı Savaş İşleyen de katıldı. Mahkeme Başkanı, celse arasında sanık avukatının duruşmanın basına kapalı yapılması yönünde talepte bulunduğunu belirterek, mahkeme heyetince bu talebin reddedildiğini belirtti. 

Öte yandan mahkeme dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor gönderildiği, bu raporda da sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün 2013 Aralık ayı olmak üzere çeşitli dönemlerde Bank Asya'da hesap bakiyelerinin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca EFT ve havale incelemelerinde, haklarında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma yürütülen bazı kişilerden hesabına havale yapıldığının tespit edildiği belirtildi. 

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısının sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa vermesinin ardından söz verilen sanık Esmaül Hüsna Öksüz, "Gönderdiğim evraklarda herhangi bir yasadışı işlem yoktu. Ben sadece bir çocuğa yardımcı olmak için bu işin içine düştüm. Bunca zamandır tutukluyum. Nİye tutukluyum, bilmiyorum. Terör örgütüne yataklık etmek gibi bir durumum asla olamaz. Adaleti ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme başkanının, sanığın ABD'ye göndermek istediği evrakların renkli fotokopi halinde değil de neden dijital ortamda telefonla göndermediğini sorması üzerine sanık Öksüz, "Yeğenim Şeyma ile konuştuğumda bu belgeleri babasının fiziki olarak göndermesini istediğini söyledi. Belgelerin fiziki olarak gönderilmesiyle fotoğrafının gönderilmesi arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. Neden fiziki olarak gönderilmesini istedi bilmiyorum" diye konuştu. 

AVUKATI: "7 AYDIR TUTUKLUDUR, TAHLİYE EDİLSİN"

Sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün avukatı Savaş İşleyen ise müvekkilinin banka hesabında herhangi bir hesap artışı olmadığını belirterek "Para alışverişi olması doğal. Müvekkilim ile ilgili suçlama, resmi olan belgenin renkli fotokopisini göndermekti. Sadece bir evrakı göndermek istediği için 7 aydır tutukludur. Terör örgütü üyeliği ile suçlanacak bir durumu yoktur, saçma sapan bir suçlamadır. Yurtdışına kaçmış bir kişinin akrabası olduğu için cezalandırılmaktadır. Suçların şahsiliği ilkesi ihlal edilmiştir. Sadece 13 yaşındaki yeğeni Şeyma Öksüz'ün, babasına evrak göndermek istemesi üzerine 'Okula git, ben gönderiyorum' diyerek insani bir şey yapmıştır. Bakmakla yükümlü olduğu dedesi ve ninesi vardır. Şeyma Öksüz de müvekkilin sorumluluğundadır. Müvekkil kendisini okula götürmektedir. Basının ilgisinden dolayı heyet olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz" şeklinde konuştu. Avukat İşleyen, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. 

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün mevcut delil durumu ve atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanık Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmıştı. Esmaül Hüsna Öksüz, 13 Nisan'da alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı. İncelemede zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi olan ve örgütün sözde Üsküdar il imamlığını yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evraklar bulunmuştu. Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, çıkarıldığı mahkemece 28 Nisan'da tutuklanmıştı.  Savcılık soruşturması sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Esmaül Hüsna Öksüz hakkında  "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

 

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