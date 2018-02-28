ABD’ye yanıt: Afrin’i bağlamaz

Ünal şunları söyledi:

“Eğer, ABD Dışişleri Sözcüsü, masum insanların korunması için alınmış bu kararı, orada terörist unsurların korunması için kullanılacak şekilde temelden yoksun bir açıklamaya dönüştürüyorsa burada oturup bunu düşünmesi gereken Sayın Sözcü’dür. Afrin’de yürüttüğümüz temizlik harekâtını bağlayacak bir karar niteliğinde değildir bu.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, “Sözcünün ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir” dedi.