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    ABD’ye yanıt: Afrin’i bağlamaz

    ANKARA
    28.02.2018 - 22:37 | Son Güncelleme:

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye’de 26 Şubat itibarıyla 30 gün ateşkes öngören karar tasarısının tüm Suriye’yi kapsadığını savunan ve “Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e yanıt verdi.

    Mahir Ünal

    Ünal şunları söyledi:

    “Eğer, ABD Dışişleri Sözcüsü, masum insanların korunması için alınmış bu kararı, orada terörist unsurların korunması için kullanılacak şekilde temelden yoksun bir açıklamaya dönüştürüyorsa burada oturup bunu düşünmesi gereken Sayın Sözcü’dür. Afrin’de yürüttüğümüz temizlik harekâtını bağlayacak bir karar niteliğinde değildir bu.”

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, “Sözcünün ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , abd , afrin , son dakika
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