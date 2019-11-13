ABD’ye ‘TRK’yle uçtu
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı kritik görüşme için dün özel uçak ‘TRK’ ile ABD’nin başkenti Washington’a gitti.
Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uğurladı. Eşi Emine Erdoğan’la birlikte ABD’ye giden Erdoğan’a temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
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