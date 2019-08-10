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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
10.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’ye ‘terör mevzisi’ raporu

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ABD’ye ‘terör mevzisi’ raporu

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusuna denk gelen kesimde kurulacak ‘Güvenli bölge’ mutabakatının ilk maddesi uyarınca, söz konusu bölgede Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekiyor. ABD ile yapılan müzakerelerde Türk tarafı, sınır hattındaki güvenlik endişeleri arasında terör örgütü PYD/YPG’nin kurduğu mevziler, blok betonlar, kazdığı tüneller ve diğer farklı tahkimatın önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Türkiye, sınır hattının Suriye tarafında özellikle büyük yerleşim yerleri Kobani (Ayn el Arap), Tel Abyad, Resulayn, Dirbasiye ve Kamışlı gibi bölgelerde terör örgütü YPG/PKK’nın yaptığı ve halen de yapmaya devam ettiği tahkimatlarla ilgili ABD tarafına görselleriyle birlikte ayrıntılı bilgileri içeren bir dosya verdi. Ankara, terör örgütüne ait mevzi, sığınak, barınak ve tünellerin tamamının imha edilmesi gerektiğinin altını çizerken, örgütün kara mayınları döşediği ve el yapımı patlayıcı (EYP) tuzakladığı yerlerin temizlenmesi ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve krokilerin de önemine vurgu yaptı.

DÖNÜŞLER İÇİN DEVRİYE GÖREVİ

İki ülke askeri makamları arasında derinliğin bölgelere göre tam olarak belirlenmesi sonrası Türkiye’nin, ‘Barış Koridoru’ olarak adlandırdığı bölgede huzur ve istikrarın sağlanıp kalıcı hale getirilmesi sonrası göç eden Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlamak amacıyla devriye görevi yapılacağına kesin gözle bakılıyor. Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulması sonrası devriyenin birbirinden bağımsız ancak koordineli olup olmayacağı, bir süre sonra ortak devriyeye çıkılıp çıkılmayacağı da merak ediliyor. Devriye konusunda iki ülke askerleri arasında Menbiç tecrübesi bulunuyor. Menbiç’te geçen yıl 68 kez yapılan birbirinden bağımsız/koordineli devriye sonrası 31 Ekim’de ilk ortak devriyeye geçilmiş ancak ortak devriye az sayıda yapılmıştı.

PAROLA VE TELSİZ KOORDİNASYONU

Devriye öncesi iki ülke askerlerinin eğitim alması da gerekecek. Bu eğitimde koordineli ve ortak devriyenin sağlanması için başta güvenli parola ve telsiz kodları olmak üzere güzergâh, devriyeye katılacak araç ve personel sayısı, gözetleme noktaları gibi birçok teknik konuda işbirliği eğitimleri gündeme gelecek. Menbiç için her iki taraftan 100’er askerin eğitim aldığına dikkat çeken uzmanlar, Fırat’ın doğusu uzunluğu dikkate alındığında bu sayının artması gerektiğini vurguladılar. Bu nedenle ABD’nin bölgede bulunan 900 askerine takviye amacıyla ek güç gönderebileceği belirtiliyor.

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