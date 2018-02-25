ABD’ye tepki: İhanet edenlere saygımız olmaz

2 BİN 21 TERÖRİST ETKİSİZ

“Şu an itibariyle Afrin’de 2 bin 21 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetimiz kar, bora, fırtına, dağ, taş demeden teröristlere gereken dersi veriyor. Orada tek terörist kalmayıncaya kadar inşallah oradaki teröristleri derdest edip, o toprakların sahiplerine o yerleri teslim edeceğiz. Biz Fırat Kalkanı harekâtında bunu yaptık mı, Cerablus’ta, Rai’de, El Bab’da yaptık mı? Afrin’de, İdlib’de, Münbiç’te de yapacağız. Kimse oraların sahibi, onlar gelecek, sahibi olmayanlar değil. Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar. Eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Ama şunu bilin ki bize ihanet edenlere saygımız olmaz.

Şu anda Suriye’de Esed’den bahsediliyorsa Esed katildir. Bir milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Peki bu dünya bu adama nasıl sahip çıkıyor, nasıl bunun yanında yer alıyorlar? Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık.

AFRİN’DE FETİHİ BEKLİYORUZ

Şu ana kadar 140 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri dönerek kendi topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. Afrin bölgesini temizliyoruz. Yaklaşık şu anda 500 kilometrekare gibi bir alan temizlendi. Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor. İnşallah rabbimizin bize müjdesi yakındır. Afrin’de fetihi bekliyoruz. Bugün 37. gününe giren harekâtın başarıyla tamamlanmasının ardından bu bölgede birkaç yüz bin Suriyeli kardeşimizin geriye döneceğini anlıyorum.

PKK’sından DEAŞ’ına, FETÖ’süne kadar terör örgütleri gemi azıya alıp eyleme geçtiklerinde Gaziantep de bundan en büyük zararı gören şehirlerimizden biri oldu. Allah’ın izniyle PKK’nın başını hem topraklarımız içinde hem de Kuzey Irak’ta eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye’de PYD ismiyle kendine zemin arayan bölücü örgütü orada tamamen yok edene kadar durmayacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgüt de ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Bu katil sürüsünün en azından bir kısmı geldikleri yere geri döndüler. Biz 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere gönderdik, 6 bin kişiyi de geldikleri ülkelere iade ettik. Yıllarca ikazlarımızı kulak ardı edip sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler bu kişilerle kendileri uğraşsınlar.

TEMENNİ EDERİM Kİ ÇEKYA TESLİM EDER

(Salih Müslim’in yakalanması) Şimdi PYD’nin başı yakalandı. Temenni ederim ki Çekya bunu bize teslim eder. Teslim ettikten sonra adaletin nasıl tecelli ettiği görülür. Bunlar ümmeti böldüler, bu milleti parçaladılar. İşte onun için biz bu teröristlerle mücadele ediyoruz. bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz teröristlerle.

ŞEHADETE KOŞAN BİR MİLLETİZ

Bu harekâtın en önemli lojistik merkezlerinden biri Gaziantep. İnşallah Afrin bölgesi güvenli hale getirildiğinde oranın imarında da Antep’e ihtiyaç duyacağız. Bu mücadelede kayıplarımız da oluyor. Yıllardır süren terörle mücadele döneminde çok şehit verdik. Ama biz şehadete koşan bir milletiz. Şehadete bu millet açtır aç.”

FETÖ DARMADAĞIN OLMUŞ VAZİYETTE

“FETÖ derseniz zaten darmadağın olmuş vaziyette. Davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da yakayı ele vermekten kurtulamayacaklar. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede geriye dönüş asla söz konusu değildir. Paralel devletmiş, neredeler Pensilvanya’da. Arkasında kim duruyor, anlıyorsunuz. Sonra diyorlar ki niye bizim için böyle söylüyorsunuz? Senin stratejik ortağına, bu devlete darbe yapanı saklıyorsan, onu bize vermiyorsan kusura bakma. Milletime ben bunu anlatamam ve anlatamıyorum da. Yapacağınız tek iş var; bu FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir.”