ABD'ye: Sözde müttefik

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD'ye: Sözde müttefik
GeriGündem ABD'ye: Sözde müttefik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sevil ERKUŞ / ANKARA
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD'ye: Sözde müttefik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'ye: Sözde müttefik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye’yi oyalama sürecine sokmak istediğini ve şimdiye kadar atılan adımların ‘kozmetik’ olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin YPG’den bağımsız hareket edemediğini belirterek, Washington için “sözde müttefik” ifadesini kullandı. Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

KOZMETİK ADIMLAR

“Amerika ile güvenli bölge için müzakerelere başladığımız zaman biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik. Fakat bunu yaparken uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Neden bu uyarıya ihtiyaç duyduk? Çünkü başta Münbiç Yol Haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için bu uyarıları yaptık. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylemiştir. Şu anda bazı ortak devriyeler var evet ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD’nin aynı şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye’yi de bu oyalama sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz; ama bizim bu konuda tutumumuz son derece nettir. Esasen bu gördüğümüz tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde bir müttefikten bahsediyoruz.

TERÖRİSTLERE GÜVENLİ BÖLGE

Amerika bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPG, PYD ve PKK ile angajmanını güçlendirerek onlara da destek veriyor. Amerika bu teröristlere bir güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor. Türkiye’nin planı hazır. Buraya girip terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi çok daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı Bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK’dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur.

(Diyarbakır’da HDP il binası önünde bekleyen anneler) PKK’nın zorla dağa kaçırdığı ve zorla aldığı çocuklara karşı aileler sesini çıkaramıyordu. Çünkü şehirlerin içinde PKK’nın ve onun yandaşlarının büyük bir baskısı vardı. Artık anaların yüreği dayanamıyor biz buradan görüyor ve hissediyoruz. Her geçen gün hep önünde çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı artıyor. Biz bu ailelerin seslerinin batı tarafından ve Avrupa tarafından duyulmasını istiyoruz. Bugüne kadar bize ders vermeye çalışanlar, Kürtlerin hakları demeye çalışanlar, siz sadece PKK’nın haklarını savunmaya çalışıyorsunuz, Suriye’de de YPG’nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki 350 bin Kürt’ün sesini bile duymadınız. Madem Kürtlerin haklarından bahsediyorsunuz terör örgütünden çocuklarını isteyen bu annelerin sesine niye kulak vermiyorsunuz ve görmezden geliyorsunuz. Bu çocukların bir an önce ailelerine teslim edilmeleri gerekiyor. İşte terör örgütünün gerçek yüzünü bizzat oradaki Kürt analarımız ve babalarımız sadece Türkiye kamuoyuna değil tüm dünyaya gösteriyor.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gece yarısı vahşet! Anne ve oğlunu öldürdü kızını...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Müsaade etmeyiz
Alkollü yakalandı, ruhsatı verip bakın ne yaptı
14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası