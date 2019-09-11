ABD'ye: Sözde müttefik

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin YPG’den bağımsız hareket edemediğini belirterek, Washington için “sözde müttefik” ifadesini kullandı. Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu şu mesajları verdi:

KOZMETİK ADIMLAR

“Amerika ile güvenli bölge için müzakerelere başladığımız zaman biz bunu iyi bir başlangıç olarak değerlendirdik. Fakat bunu yaparken uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Neden bu uyarıya ihtiyaç duyduk? Çünkü başta Münbiç Yol Haritası olmak üzere ABD maalesef bu terör örgütüyle girdiği angajmanlardan dolayı sözünü tutmamış ve bu yol haritasını savsaklamıştır. İkinci bir Münbiç olmaması için bu uyarıları yaptık. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin uyarılarında ne kadar haklı olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylemiştir. Şu anda bazı ortak devriyeler var evet ama bunun dışında atılan adımlar ya da atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır. ABD’nin aynı şekilde bir oyalama sürecine girmek istediğini ve Türkiye’yi de bu oyalama sürecine alıştırmaya çalıştığını görüyoruz; ama bizim bu konuda tutumumuz son derece nettir. Esasen bu gördüğümüz tablo, terörle mücadelede öncü olduğunu söyleyen bir ülkenin içine düştüğü durumu gösteren ibretlik bir tablodur. Bir terör örgütünden bağımsız hareket edemeyen sözde bir müttefikten bahsediyoruz.

TERÖRİSTLERE GÜVENLİ BÖLGE

Amerika bizimle bu kozmetik adımları atarken diğer taraftan YPG, PYD ve PKK ile angajmanını güçlendirerek onlara da destek veriyor. Amerika bu teröristlere bir güvenli bölge oluşturma amacını güdüyor. Türkiye’nin planı hazır. Buraya girip terör örgütünden bu bölgenin temizlenmesini sağlamak ulusal güvenlik meselesidir. Bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. Bugün verilecek bir taviz gelecekte bizi çok daha ciddi ve büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi bu müzakerelerden ve iş birliğinden bir netice çıkmazsa, biz her türlü hazırlığımızı yaptık ve bu bölgeye gireriz. Nasıl Afrin ve Fırat Kalkanı Bölgesinde DEAŞ ve YPG/PKK’dan bu bölgeleri temizlediysek buraları da temizleriz. Güvenli bölge oluşur. Diğer taraftan istikrara kavuşturulur.

(Diyarbakır’da HDP il binası önünde bekleyen anneler) PKK’nın zorla dağa kaçırdığı ve zorla aldığı çocuklara karşı aileler sesini çıkaramıyordu. Çünkü şehirlerin içinde PKK’nın ve onun yandaşlarının büyük bir baskısı vardı. Artık anaların yüreği dayanamıyor biz buradan görüyor ve hissediyoruz. Her geçen gün hep önünde çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı artıyor. Biz bu ailelerin seslerinin batı tarafından ve Avrupa tarafından duyulmasını istiyoruz. Bugüne kadar bize ders vermeye çalışanlar, Kürtlerin hakları demeye çalışanlar, siz sadece PKK’nın haklarını savunmaya çalışıyorsunuz, Suriye’de de YPG’nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki 350 bin Kürt’ün sesini bile duymadınız. Madem Kürtlerin haklarından bahsediyorsunuz terör örgütünden çocuklarını isteyen bu annelerin sesine niye kulak vermiyorsunuz ve görmezden geliyorsunuz. Bu çocukların bir an önce ailelerine teslim edilmeleri gerekiyor. İşte terör örgütünün gerçek yüzünü bizzat oradaki Kürt analarımız ve babalarımız sadece Türkiye kamuoyuna değil tüm dünyaya gösteriyor.”