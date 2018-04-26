ABD'ye sert tepki: PKK’ya tedarikçi olmaktan vazgeç

İRONİ SINIRLARINI ZORLUYOR

Teröre karşı savaş doktriniyle giriştiği hukuk ve insanlık dışı uygulamaları, ulusal yargı yetkisinden kaçırdığı Guantanamo toplama kampındaki ağır hak ihlalleri, Müslümanlar başta olmak üzere belli dini ve etnik gruplara yönelik artan nefret suçları, uluslararası standartları hiçe sayan cezaevi uygulamaları ve yine kurumsallaştırdığı yaygın polis şiddeti, belgeli ve tüm dünyanın tanıklığında olan bir devletin, Türkiye’yi insan hak ve özgürlükleri konusunda değerlendirme cüreti, ironi sınırlarını zorlayan bir davranış biçimi olarak görülmektedir.

FETÖ’CÜLERİ HİMAYE

Ülkemizdeki 15 Temmuz darbe girişiminin failleri ve azmettiricilerini topraklarında himaye etmeyi sürdürmesi, FETÖ elebaşı ve terör örgütü mensupları hakkındaki ısrarlı iade taleplerimize karşılık vermemesi de muhatap devletin terörle mücadeledeki samimiyet ve tutarlılığının parlak örnekleri olarak kayda geçmiştir.

UTANÇ DUVARI İNŞA ETMEDİK

Türkiye, sınırlarını aşan terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, bölgesindeki insanlık dramlarına da kayıtsız kalmamış; dil, din veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin milyonlarca mülteciye kapılarını açmıştır. Büyük bir yangından kaçarak kendisine sığınan insanları durdurmak için güney sınırına bir utanç duvarı inşa etmek ülkemizin politik ajandasında hiçbir zaman yer almamıştır.”