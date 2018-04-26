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    ABD'ye sert tepki: PKK’ya tedarikçi olmaktan vazgeç

    ANKARA
    26.04.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    ADALET Bakanlığı’ndan, ABD’nin 2017 İnsan Hakları Raporu’nun Türkiye bölümüne çok sert tepki geldi. ABD’nin öncelikle kendi sicilini gözden geçirerek sistematik ihlal ve hukuk dışı uygulamalarına son vermesi çağrısı yapılan açıklamada, “FETÖ terör örgütü mensupları için güvenli bir liman, PKK/YPG terör örgütleri için de tedarikçi olmaktan vazgeçmesi anlamlı bir başlangıç noktası olacaktır” denildi. Açıklama özetle şöyle: “Ülkemize yönelik eleştirilerde kullanılan dil ve üslubun, iyi niyet ve diplomatik nezaket sınırlarını aştığı görülen rapor, içerdiği maddi hataların yanı sıra kaynağı şüpheli bilgiler, asılsız iddialar, tek yanlı yorum ve sübjektif değerlendirmelerle doludur. Takdire değer bulunan yegâne husus, raporu hazırlayan devletin insan hakları alanındaki kötü ve kabarık siciline aldırış etmeden, bu alanda başka ülkeleri değerlendirme ve eleştirme konusunda sergilediği yüksek özgüven olarak kaydedilmiştir.

    İRONİ SINIRLARINI ZORLUYOR

    Teröre karşı savaş doktriniyle giriştiği hukuk ve insanlık dışı uygulamaları, ulusal yargı yetkisinden kaçırdığı Guantanamo toplama kampındaki ağır hak ihlalleri, Müslümanlar başta olmak üzere belli dini ve etnik gruplara yönelik artan nefret suçları, uluslararası standartları hiçe sayan cezaevi uygulamaları ve yine kurumsallaştırdığı yaygın polis şiddeti, belgeli ve tüm dünyanın tanıklığında olan bir devletin, Türkiye’yi insan hak ve özgürlükleri konusunda değerlendirme cüreti, ironi sınırlarını zorlayan bir davranış biçimi olarak görülmektedir.

    FETÖ’CÜLERİ HİMAYE

    Ülkemizdeki 15 Temmuz darbe girişiminin failleri ve azmettiricilerini topraklarında himaye etmeyi sürdürmesi, FETÖ elebaşı ve terör örgütü mensupları hakkındaki ısrarlı iade taleplerimize karşılık vermemesi de muhatap devletin terörle mücadeledeki samimiyet ve tutarlılığının parlak örnekleri olarak kayda geçmiştir.

    UTANÇ DUVARI İNŞA ETMEDİK

    Türkiye, sınırlarını aşan terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, bölgesindeki insanlık dramlarına da kayıtsız kalmamış; dil, din veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin milyonlarca mülteciye kapılarını açmıştır. Büyük bir yangından kaçarak kendisine sığınan insanları durdurmak için güney sınırına bir utanç duvarı inşa etmek ülkemizin politik ajandasında hiçbir zaman yer almamıştır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , abd , adalet bakanlığı , gündem
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