ABD’ye sert mesajlar
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra AK Parti’nin ilk kongresiydi.
Bir yandan yeni sistemin partinin yapısı ve yönetiminde nasıl bir değişikliğe neden olacağı merak edilirken, kongrenin genel havasına Türkiye-ABD ilişkileri, son yıllarda Türkiye’nin yaşadığı tehditler ve bu tehditlere Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da deyimiyle “Dik duruşu ve boyun eğmemesi” damgasını vurdu.
Cumhurbaşkanı bir kere bile “ABD” demedi ama konuşmasının ilk bölümünde verdiği mesajlar hem ABD’ye yönelikti hem de Türkiye’ye çekilen operasyonlara.
Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin gündemini altüst eden Gezi, 17-25 Aralık, PKK terör örgütünün hendek olayları gibi atlattığı tüm badireleri “darbe” olarak tanımladı ve Türkiye’nin “dik duruşu ve mücadelesinden” taviz vermeyeceğini belirtti.
Kongrenin “Millet Bir Hedef Bir” sloganı da bundan sonraki süreçte karşılaşılabilecek olası olumsuzluklara karşı, iktidarı muhalefeti ile güçlü Türkiye hedefi için birliktelik olarak yorumlandı.
MUHALEFETE LAF YOK
En dikkat çekeni Cumhurbaşkanı’nın, başta CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasi partilere yönelik bir eleştiride bulunmamasıydı.
Süreci, Türkiye’ye yönelik bir beka sorunu olarak gördüğünü de “Milletimizi bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız” sözleriyle ortaya koydu. Türk milleti, Müslümanlık vurgusunun yanı sıra küresel güçler ve çıkarları doğrultusunda sadece Türkiye’nin değil dünyadaki mazlum milletlerin de sorun yaşadığı ve Türkiye’nin onların da yanında olmayı sürdüreceği ön plana çıkarıldı.
Konuşmasının sonunda sahneye davet edilen yabancı öğrencilerin hediyeleri de, yaptıkları konuşmada, “Tüm dünyanın mazlumları adına size dünya lideri olarak teşekkür ediyoruz” ifadesi de bunun göstergesiydi.
Cumhurbaşkanı, ekonomi ve dış politikaya ilişkin son derece önemli gelişmeler yaşanırken bu alanları ayrıntıya girmeden değerlendirmeye dikkat etti. Ancak AK Parti’nin seçim beyannamesinde, sonrasında 100 günlük icraat takviminde açıkladığı tüm başlıkların tavizsiz yerine getirileceğini, projelerini bir kere daha anlatarak söyledi. Yani büyük projeler ertelenmeyecek, iptal edilmeyecek mesajını verdi.
YENİ PARTİ YÖNETİMİ
MKYK listesi, yeni sistemde “parti-hükümet” ayrımının ön planda olacağını bakanları parti yönetimine almayarak bir kere daha gözler önüne serdi. Yeni sistemde güçlü hükümetin yanı sıra, güçlü parti yönetimi hedefleniyor. Güçlü siyasi açıklamaların yapılacağı bir parti yönetiminin yanı sıra süratle yerel seçimler için çalışmalar başlayacak. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerden sonra partinin aldığı oy oranını işaret ederek “mesajı aldık” sözü, yeni yönetiminin yol haritasında da belirleyici olacak.
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