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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hande FIRAT/ANKARA - HABER ANALİZ
18.08.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

ABD’ye sert mesajlar

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
ABD’ye sert mesajlar

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra AK Parti’nin ilk kongresiydi.

Bir yandan yeni sistemin partinin yapısı ve yönetiminde nasıl bir değişikliğe neden olacağı merak edilirken, kongrenin genel havasına Türkiye-ABD ilişkileri, son yıllarda Türkiye’nin yaşadığı tehditler ve bu tehditlere Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da deyimiyle “Dik duruşu ve boyun eğmemesi” damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı bir kere bile “ABD” demedi ama konuşmasının ilk bölümünde verdiği mesajlar hem ABD’ye yönelikti hem de Türkiye’ye çekilen operasyonlara.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin gündemini altüst eden Gezi, 17-25 Aralık, PKK terör örgütünün hendek olayları gibi atlattığı tüm badireleri “darbe” olarak tanımladı ve Türkiye’nin “dik duruşu ve mücadelesinden” taviz vermeyeceğini belirtti.

Kongrenin “Millet Bir Hedef Bir” sloganı da bundan sonraki süreçte karşılaşılabilecek olası olumsuzluklara karşı, iktidarı muhalefeti ile güçlü Türkiye hedefi için birliktelik olarak yorumlandı.

MUHALEFETE LAF YOK
En dikkat çekeni Cumhurbaşkanı’nın, başta CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasi partilere yönelik bir eleştiride bulunmamasıydı.

Süreci, Türkiye’ye yönelik bir beka sorunu olarak gördüğünü de “Milletimizi bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız” sözleriyle ortaya koydu. Türk milleti, Müslümanlık vurgusunun yanı sıra küresel güçler ve çıkarları doğrultusunda sadece Türkiye’nin değil dünyadaki mazlum milletlerin de sorun yaşadığı ve Türkiye’nin onların da yanında olmayı sürdüreceği ön plana çıkarıldı.

Konuşmasının sonunda sahneye davet edilen yabancı öğrencilerin hediyeleri de, yaptıkları konuşmada, “Tüm dünyanın mazlumları adına size dünya lideri olarak teşekkür ediyoruz” ifadesi de bunun göstergesiydi.

Cumhurbaşkanı, ekonomi ve dış politikaya ilişkin son derece önemli gelişmeler yaşanırken bu alanları ayrıntıya girmeden değerlendirmeye dikkat etti. Ancak AK Parti’nin seçim beyannamesinde, sonrasında 100 günlük icraat takviminde açıkladığı tüm başlıkların tavizsiz yerine getirileceğini, projelerini bir kere daha anlatarak söyledi. Yani büyük projeler ertelenmeyecek, iptal edilmeyecek mesajını verdi.

YENİ PARTİ YÖNETİMİ
MKYK listesi, yeni sistemde “parti-hükümet” ayrımının ön planda olacağını bakanları parti yönetimine almayarak bir kere daha gözler önüne serdi.  Yeni sistemde güçlü hükümetin yanı sıra, güçlü parti yönetimi hedefleniyor. Güçlü siyasi açıklamaların yapılacağı bir parti yönetiminin yanı sıra süratle yerel seçimler için çalışmalar başlayacak. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerden sonra partinin aldığı oy oranını işaret ederek “mesajı aldık” sözü, yeni yönetiminin yol haritasında da belirleyici olacak.

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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