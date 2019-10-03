ABD'ye: "Patriot olmuyorsa Siper’i yapıyoruz"
ABD’nin halen S-400 alımını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını vermemesini eleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız” dedi.
MÜSİAD’ın bu yıl ikincisini düzenlediği, ‘Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’ geniş katılımla başladı. Zirvenin açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet komutanları ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş katıldı. Açılışta konuşan Akar, gelişen Türk savunma sanayisine dikkat çekerek, özetle şunları söyledi: “TSK’nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkân ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Artık sadece pazar değiliz, her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek. Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı, araç ve gerecimizi üretebilme imkân ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa ‘Siper’i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”
Göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şöyle konuştu:
“Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurtiçinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama 400 bin ile kapatacağız. Avrupa’ya üç-dört yıldır Afganistan ve Afrika hattından gelen kaçak göçmenleri anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45.5’i Afgan.”
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