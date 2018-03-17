ABD'ye Menbiç mesajı: Gölge etmesin yeter

AP’YE: BİZE YALVARDINIZ

“Afrin’de sona doğru geliyoruz. Avrupa Parlamentosu’nda meydan okuyor; ‘Askerlerinizi çekin oradan’ diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız, o aklı kendinize saklayın. 3.5 milyon Suriyeliye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız. Bize yalvardınız ‘Aman kapıları açmayın’ diye. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok.



Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin’in tamamını kontrolümüz altına alacağız ve Afrinliyi de oraya yerleştireceğiz. O topraklarda gözümüz yok. Bir zamanlar 18 milyon kilometrekarelik Osmanlı idik.



Vicdansızlar hepinizin planları programları elimizde. Şimdi bir yandan İdlib tarafındaki gözlem noktalarını genişletip tahkim edecek, diğer yandan Münbiç’e (Menbiç) yöneleceğiz. Münbiç konusunda Amerika yeni bir yöntem önermişti. Tabii orada yönetimde sürekli değişiklikler olduğu için yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız şudur. Amerika Münbiç’te niye vardı? DEAŞ’ı oradan kovmak için değil mi. Peki şu anda Münbiç’te DEAŞ var mı? Sayın Başkan bana dedi ki 'Yok'. Peki kim var Sayın Başkan? PYD, YPG. Onları çıkarıyor musunuz? 3 ayda çıkarırız. Çıktı mı? Hayır onlar da çıkmadı. Kendilerine dedik ki bunları Fırat’ın doğusuna sürün. Fakat Fırat’ın doğusuna bunları sürmediler. Biz oyalanmaya gelemeyiz.



BOŞALTILIRSA KOLAY OLUR

Biz gerek Cerablus, El Bab, Azez tarafında olsun gerekse Afrin’de olsun sadece teröristleri oradan kovmakla kalmıyoruz aynı zamanda bu bölgeleri asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyoruz. Münbiç’te de aynısını yapacağız. Şayet Amerika terör örgütü mensuplarıyla birlikte Münbiç bölgesini tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bize en küçük bir yardımları, en küçük bir destekleri olmayacak. Yükümüzü paylaşmayacaklar, onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter.



İŞBİRLİĞİ TEKLİFİNE AÇIĞIZ

Amerika, eğer teröre karşı gerçekten bizimle çalışmak istiyorsa işte Fırat’ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. O teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkaracağız. Her türlü işbirliği teklifine açığız. DEAŞ’ın zaten bulunmadığı bir yerde diğer teröristler de tahliye edilirse bizim tek muhatabımız bölgede yaşayan insanlar olur. Zaten bu kardeşlerimiz de hasretle bizim yanlarına gelmemizi ve el birliğiyle bölgeyi ayağa kaldırmamızı bekliyorlar. İnşallah Münbiç’teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz.”





FETİH MÜJDESİ YAKLAŞIYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekâtında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammet Kır’ın (25) uğurlama törenine katıldı. Kır için dün Erzurum’da Çifte Minareli Medrese’nin avlusunda tören yapıldı. Törende şehidin annesi, kardeşleri ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM

“Sevgili Peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammet’imize bu şehadet makamında tüm milletimize sabırlar diliyorum. Peygamber efendimize uğurluyoruz, inşallah komşu olacaklar. Rabbim bizlere inşallah bu makamı lütfetsin diyorum. Şu anda terör mücadelesinde, özellikle Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın diyorum. Çünkü müjdesi var. İnşallah bu müjde de bize yaklaşıyor diye düşünüyorum.”



Muhammet Kır, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından Karskapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.