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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘ABD’ye karşılığını mutlaka vereceğiz’

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‘ABD’ye karşılığını mutlaka vereceğiz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD’den gelebilecek bir yaptırım adımının karşılığının verileceğini söyledi.

Dün Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağını söyledi. Türkiye’nin parasının bir kısmını ödediğini, bir kısmının da krediye bağlandığını belirten Çavuşoğlu, “Her şey bitti, şimdi teslim süresiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ye bunlar gelecek” dedi. ABD’nin Türkiye’nin kararlığını gördüğünü ve Türkiye’yi ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarına dahil etmeye çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, “F-35’ler CAATSA yaptırımı içinde değil. CAATSA’ya baktığımız zaman, çıkan yasaya, F-35’ler yok” diye konuştu.

‘KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL’

Türkiye’nin, CAATSA yaptırımıyla karşılaşması durumunda nasıl bir tutum alacağına ilişkin soruya ise Çavuşoğlu, bir ülkenin tek başına bir başka ülkeye savunma sistemine ilişkin bir kararı al ya da alma demesini reddettikleri yanıtını verdi. ABD’nin bu anlayıştan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu tutumdan AB’nin de rahatsız olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ülkeye yönelik bir hamlede bulunursanız, olumsuz bir adım atarsanız o ülkenin de size vereceği karşılığı vardır. Biz bunu tercih etmeyiz ama ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa CAATSA ile ilgili, bizim de buna karşı atacağımız adımlar vardır. Zaten bunun çalışmalarını Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapıyoruz. Yeri geldiği zaman bunları da açıklarız, bunları da yaparız. Yani ABD bu kararları aldı, biz sessiz sedasız oturalım, ağzımızı kapatalım, ABD ne derse olur gibi bir anlayış yok artık. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun biz de bize yönelik bir olumsuz davranış veya bir adım olursa bunun karşılığını mutlaka vereceğiz.”

PATRIOT İÇİN GARANTİ VERMİYOR

Türkiye’nin ABD’ye Patriot’lar konusunda niyet mektubunu gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bir konuda ABD garanti veremiyor. Fiyatta ve teslim süresinde anlaşsak bile kongreden geçme garantisi verebiliyor musunuz? Hayır veremiyoruz. Veremiyorsanız, yarın Patriot alamazsak, yine başka sistemler alacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin konuya ilişkin NATO’nun da içinde yer aldığı bir çalışma grubu kurulması teklifini hatırlatan Çavuşoğlu, “Yüzde 100 bizim kontrolümüzde olacak ve NATO’ya tehdit olmaması için biz zaten ön şartlarımızı en başından koyduk” dedi.

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