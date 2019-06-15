‘ABD’ye karşılığını mutlaka vereceğiz’

Dün Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağını söyledi. Türkiye’nin parasının bir kısmını ödediğini, bir kısmının da krediye bağlandığını belirten Çavuşoğlu, “Her şey bitti, şimdi teslim süresiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ye bunlar gelecek” dedi. ABD’nin Türkiye’nin kararlığını gördüğünü ve Türkiye’yi ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımlarına dahil etmeye çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, “F-35’ler CAATSA yaptırımı içinde değil. CAATSA’ya baktığımız zaman, çıkan yasaya, F-35’ler yok” diye konuştu.

‘KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL’

Türkiye’nin, CAATSA yaptırımıyla karşılaşması durumunda nasıl bir tutum alacağına ilişkin soruya ise Çavuşoğlu, bir ülkenin tek başına bir başka ülkeye savunma sistemine ilişkin bir kararı al ya da alma demesini reddettikleri yanıtını verdi. ABD’nin bu anlayıştan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bu tutumdan AB’nin de rahatsız olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ülkeye yönelik bir hamlede bulunursanız, olumsuz bir adım atarsanız o ülkenin de size vereceği karşılığı vardır. Biz bunu tercih etmeyiz ama ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa CAATSA ile ilgili, bizim de buna karşı atacağımız adımlar vardır. Zaten bunun çalışmalarını Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapıyoruz. Yeri geldiği zaman bunları da açıklarız, bunları da yaparız. Yani ABD bu kararları aldı, biz sessiz sedasız oturalım, ağzımızı kapatalım, ABD ne derse olur gibi bir anlayış yok artık. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Ne olursa olsun biz de bize yönelik bir olumsuz davranış veya bir adım olursa bunun karşılığını mutlaka vereceğiz.”

PATRIOT İÇİN GARANTİ VERMİYOR

Türkiye’nin ABD’ye Patriot’lar konusunda niyet mektubunu gönderdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Bir konuda ABD garanti veremiyor. Fiyatta ve teslim süresinde anlaşsak bile kongreden geçme garantisi verebiliyor musunuz? Hayır veremiyoruz. Veremiyorsanız, yarın Patriot alamazsak, yine başka sistemler alacağız” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin konuya ilişkin NATO’nun da içinde yer aldığı bir çalışma grubu kurulması teklifini hatırlatan Çavuşoğlu, “Yüzde 100 bizim kontrolümüzde olacak ve NATO’ya tehdit olmaması için biz zaten ön şartlarımızı en başından koyduk” dedi.