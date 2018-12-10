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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.12.2018 - 23:37, Son Güncelleme:

ABD’ye iade edilen FETÖ’cü Kemal Öksüz suçunu kabul etti

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ABD’ye iade edilen FETÖ’cü Kemal Öksüz suçunu kabul etti

ABD Adalet Bakanlığı, Kongreye yalan beyanda bulunmak suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan ve ağustos ayında Ermenistan'da tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Kemal Öksüz'ün ABD'ye iade edildiğini ve kendisine isnat edilen suçu kabul ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı, 2013'te bazı ABD Kongresi üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı bir gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden sorumlu tutulan Kemal (Kevin) Öksüz'e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ermenistan'dan ABD'ye iade edildikten sonra Öksüz'ün, Kongre heyetinin Azerbaycan'a yaptığı gezi ödeneğinin kaynağını sakladığını ve Kongre Etik Komitesine konuya ilişkin yalan ifade verdiğini ilk sorgusunda kabul ettiği belirtildi.

Gezi masraflarının Azerbaycan'ın resmi petrol şirketi SOCAR tarafından finanse edilmesine rağmen, Öksüz'ün dış kaynaklardan herhangi bir para alınmadığına yönelik kasten yalan söylediğine dikkat çekilen açıklamada, tutuklunun 11 Şubat 2019'da başkent Washington'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Teksas'taki FETÖ yapılanmasına ait Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyinin eski başkanı olan Öksüz, ABD tarafından yapılan suçlamalar ve iade talebi neticesinde Erivan'da yakalanmıştı.

ÖKSÜZ HAKKINDA İDDİANAME

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesinin, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla dosyaladığı belgelerde Öksüz hakkında yalan ifade vermek, Kongre üyelerinin gezi masraflarını karşılamak için Azerbaycan hükümetinin kontrolündeki bir petrol şirketinden aktarılan parayı kullanmak suçlamalarına yer verilmişti.
Öksüz hakkında hazırlanan iddianamede, Öksüz'e maddi vakıaları tahrif ve örtbas etmek, Kongreye yalan ifade vermek dahil 5 suçlama yöneltilmişti.
Etik Komitesi, 2015'te geziye katılan 10 Kongre üyesi ve 30'dan fazla yardımcının, Kongre kurallarını "bilerek ihlal ettiğine" ilişkin kanıt bulunmadığına karar vermişti.

ABD'de kar amacı gütmeyen kuruluşlar, Kongre üyelerine yönelik eğitim gezilerine sponsor olabiliyor ancak gezi masraflarının kaynağının doğru olarak belgelendirilmesi gerekiyor.

Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü, Öksüz'ün ABD'nin yakalama emrine istinaden Ermenistan'da yakalandığına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ve konunun takip edildiği açıklamasını yapmıştı.

ÖKSÜZ'ÜN 1,7 MİLYON DOLARLIK EVİ

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi veya sonrasında ABD'ye kaçan FETÖ üyelerinin ülkedeki lüks yaşamları, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülenmişti.

Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan Amerikalı senatörlerle de yakın ilişkisi bulunana Öksüz de örgütün ülkede uzun süredir yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. AA, Öksüz'ün Virginia eyaletinin Arlington kentinde piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil evinin görüntülerini paylaşmıştı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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