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    ABD'ye: Gülen'de artık oyalanmayın

    Uğur ERGAN / ANKARA
    14.07.2018 - 01:24 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE ile ABD arasında en zorlu gündem maddelerinden birisi olan FETÖ lideri Fetullah Gülen’in iadesi ile 9 Aralık 2016’da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan rahip Andrew Craig Brunson’un durumu dün Ankara’da yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

    Dünkü toplantı ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın 16 Şubat’ta Türkiye ziyaretinde görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak ve karşılıklı güvenin yeniden tesisi amacıyla iki ülke arasında mekanizma kurulması kararı kapsamında yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nda iki ülke Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları yetkililerinin yer aldığı toplantıda, başta Fetullah Gülen’in iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, iki ülke arasında adli işbirliği ve her iki ülkede tutuklu Türk ve ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunuldu.

    İADE SÜRECİNDE İLERLEME YOK
    Edinilen bilgiye göre, Türk tarafı 15 Temmuz darbe girişiminin baş sorumlusu olan Gülen’le ilgili Türkiye’den gönderilen tüm delillerin ayrıntılı bilgiler içerdiğine vurgu yaparak, darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Gülen’in iadesi süreciyle ilgili olumlu bir gelişme olmamasına dikkat çekti. Türk yetkililer, gönderilen delillerle Gülen’in Türkiye’ye iadesinde herhangi bir engel olmadığı, bu konuda oyalama yapılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da daha önce toplantıyla ilgili “Verdiğimiz deliller ve FETÖ’yü istediğimiz belgeler resmi bir şekilde masaya konulacak. Artık Münbiç’te (Menbiç) olduğu gibi bu konularda da oyalama devri bitecek” demişti.

    Geçen mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atila davasının da konuşulduğu toplantıda, ABD teknik heyetinin de terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya destek verip propagandalarını yaptığı iddiasıyla İzmir’de tutuklu yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın durumunu gündeme getirdiği bildirildi.

    Toplantı sonrası yapılan kısa ortak açıklamada ise, “İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir” denildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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