ABD’ye ‘gözlem noktası’ tepkisi
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar salı günü Soçi’de MİT Başkanı Hakan Fidan’la birlikte yüz yüze görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile dün telefonda görüştü.
Görüşmede iki ülkenin hassasiyet gösterdiği İdlib ve Tel Rıfat’taki gelişmeler ele alındı. Bakanlar her iki bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması, ortak çalışmaların sürdürülmesi konusundaki mutabakatın devamını teyit etti.
RAHATSIZLIĞIMIZI İLETTİK
Dün askeri öğretmenleri kabulü sonrası Anadolu Ajansı’na konuşan Akar, Suriye sınırında Fırat’ın doğusunda gözlem noktaları kurmayı planlayan ABD’ye şu tepkiyi gösterdi: “Kanada’da General Dunford (ABD Genelkurmay Başkanı) ve diğer ABD’li muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler sırasında ABD’nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. Bu gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, ‘ABD askerleri bir şekilde terörist YPG’lileri koruyor, onları perdeliyor’ şeklinde bir algıya sebep olabileceğini dile getirdik. Askeri ve sivil muhataplarımıza rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik. Bu tür uygulamaların bölgedeki karmaşık durumu çok daha karmaşık hale getireceğini düşünüyorum. ABD’li müttefiklerimizin PKK’dan hiçbir farkı olmayan terörist YPG’lilerle ilişkilerini bir an önce kesmesini bekliyoruz.”
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