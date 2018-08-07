ABD'ye gidecek heyet belli oldu... İlk toplantı yarın sabah
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında 9 kişilik bir heyetin temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gideceği bildirildi. 9 kişilik heyetin bu akşam ABD'ye gideceği ve ilk toplantının yarın sabah yapılacağı öğrenildi.
ABD’ye gidecek Türk heyeti belli oldu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Resmi Gazete’de Dışişleri Bakanlığı yardımcılığına atanan Ortadoğu’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir ABD’ye giderek temaslarda bulunacak. Önal başkanlığındaki heyette Adalet, Dışişleri ile Hazine-Maliye bakanlıklarından üçer ismin olması bekleniyor.
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