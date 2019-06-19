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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’ye 12 gün sonra yanıt: Üslup müttefiklik ruhuna uygun değil

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ABD’ye 12 gün sonra yanıt: Üslup müttefiklik ruhuna uygun değil

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine 6 Haziran’da gönderdiği mektupta, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde ortağı olduğu F-35 projesinden çıkarılma dahil birtakım ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini” vurgulayan ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’a dün yanıt gönderdi.

Akar, Shanahan’ın mektubu kendisine ulaşmasından sonra yaptığı açıklamalarda dile getirdiği “müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan rahatsızlık duyduk” vurgusuna, mektubunda da yer verdi. Akar’ın 12 gün sonra Pentagon’a gönderdiği mektupta Ankara ve Washington’ı karşı karşıya getiren F-35 ve S-400 konusunda iki önemli mesaj da verildi.

ÇÖZÜM ARAYIŞINA DEVAM

Akar mektubunda, saygı ve dostluğa dayalı diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekerken, sorunlara uygun bir çözüm bulunulması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Akar’ın mektubunda Türkiye’nin, hem NATO ve hem de diğer müttefiklik ilişkilerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarını yerine getirdiği, bu nedenle muhataplarından da benzer şekilde taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğini ifade ettiği öğrenildi.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Akar’ın gönderdiği mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, “ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın 6 Haziran 2019 tarihli mektubuna bugün (dün) itibarıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevabi bir mektup gönderilmiştir. Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış; bilinen görüşlerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir” denildi.

NATO’DA GÖRÜŞECEKLER

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba’yı dün akşam saatlerinde makamında kabulünden önce de Shanahan’ın mektubuna verilen cevaba ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Biz müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız ve bu konuya azami hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye ve ABD’nin uzun süreli ortak değerleri, çıkarları ve sorumlulukları var. Bu nedenle aynı şekilde önümüzdeki dönemde de görüşmelerimizin bu doğrultuda, bu inançta yapılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ABD Savunma Bakan Vekili ile Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya gelme fırsatımız olacak. Bu ayın sonunda da Osaka’da G-20 Zirvesi çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Trump ile görüşecek.”

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