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    Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti

    AA
    20.06.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:

    İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu (60) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    Balkanlıoğlu, rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Balkanlıoğlu, vefat etti.

    Abdülmetin Balkanlıoğlu kimdir?

    Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Feneri Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983'te de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı. Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığı'nı yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı.Abdülmetin Balkanlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

    Etiketler: Ölüm , İsmailağa , son dakika , haberler
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