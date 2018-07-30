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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.07.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

Abdullah’ı yaşatma seferberliği...

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Abdullah’ı yaşatma seferberliği...

Milyonda bir görülen çift taraflı doğumsal kaval kemiği eksikliği hastası 3.5 yaşındaki Abdullah’ı yaşatmak için Mardinli kadınlar örgülerini satıyor, öğrenciler harçlıklarını, öğretmenler maaşlarını veriyor

Bir şehir milyonda bir görülen bir hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veren ve tek kurtuluşu ameliyat olan küçük çocuk için "yaşatma seferberliği" başlattı. "Maaşımdan başka gelirim yok, evladımı yaşatacak maddi güç için destek istiyorum" diyen baba Hasan Çiçek, Mardin halkının başlattığı kampanya ve yaptıkları karşısında gözyaşlarını tutamıyor. Duygulandıran ve çevre illere de yayılmaya başlayan kampanya kapsamında vatandaşlar gece gündüz destek arıyor.

"ABDULLAH'I YAŞATALIM"

Sabah gazetesinden Tülay Canbolat'ın haberine göre, Çiçek ailesinin iki çocuğundan biri olan küçük Abdullah, Türkiye'de bir kişide dünyada ise milyonda bir rastlanmış, çift taraflı doğumsal kaval kemiği eksikliği (Tibial Hemimelia) hastası. Ayak diz kapaklarının altındaki kemiklerde eksiklik ile her iki ayağının diz kapağı ve kaval kemikleri olmayan, bacak ve ayaklarda tersine gelişen hastalıkla mücadele eden küçük çocuğun elleri de kelebek şeklinde. Dünyada 5 hekimin yapabildiği hastalığın tedavisi sadece Dubai'de var. Aracını satarak Dubai'de oğlunu muayene ettiren babanın tedavi için 875 bin dolara ihtiyacı var. Yürüme destek malzemelerinin 200 bin dolar tuttuğu, ameliyat için ise 675 bin dolar istendiği ifade ediliyor.

DALGA DALGA YAYILIYOR

Mardin Valiliği'nce "Abdullah bebek yürümek istiyor" sloganı ile başlatılan resmi kampanyaya destek çağrısı Mardin'den Türkiye'ye yayılmaya başladı. Vatandaşların duygulandıran desteklerini öğrenen diğer iller de el uzatmaya başladı. "Oğlumu yaşatmam için bana yardım edin" diyen baba Hasan Çiçek, "Mardinliler bizi bağrına bastı, 7'den 70'e herkes, oğlum için destek topluyor. Çocuklar harçlıklarını veriyor, kadınlar gece örgüler örüp, satıyor. Çok masraflı ameliyat bu. Bir kuruş bile çok kıymetli. Gücü yetenlere sesleniyorum, oğlumu yaşatacak destek için sesimizi duyun" diye konuştu.

"BABA OLARAK DAYANAMAM"

Baba Çiçek, "81 ilin hemen hepsindeki hastanelere götürdüm. Üç yıldır kucağımda oğluma şifa aradım ama bulamadım. Oğlum gözümün önünde yaşam mücadelesi veriyor ve ben çaresizim. Tedavisi uzun ve maliyetli bir hastalık. 4 yaşına kadar tedavi edilmezse ömür boyu yürüyemeyecek. Türkiye'de doktorlar 'Biz bu hastalıklı bacakları keser, yerine protez takarız' diyor. Evladımın iyileşme umudu varken ben bir baba olarak 'Bacaklarını kesin' diyemiyorum. Bacaklarının kesilmesine dayanamam, bunu yapamam" dedi.

 

 

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