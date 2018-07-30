Abdullah’ı yaşatma seferberliği...

Bir şehir milyonda bir görülen bir hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veren ve tek kurtuluşu ameliyat olan küçük çocuk için "yaşatma seferberliği" başlattı. "Maaşımdan başka gelirim yok, evladımı yaşatacak maddi güç için destek istiyorum" diyen baba Hasan Çiçek, Mardin halkının başlattığı kampanya ve yaptıkları karşısında gözyaşlarını tutamıyor. Duygulandıran ve çevre illere de yayılmaya başlayan kampanya kapsamında vatandaşlar gece gündüz destek arıyor.

"ABDULLAH'I YAŞATALIM"

Sabah gazetesinden Tülay Canbolat'ın haberine göre, Çiçek ailesinin iki çocuğundan biri olan küçük Abdullah, Türkiye'de bir kişide dünyada ise milyonda bir rastlanmış, çift taraflı doğumsal kaval kemiği eksikliği (Tibial Hemimelia) hastası. Ayak diz kapaklarının altındaki kemiklerde eksiklik ile her iki ayağının diz kapağı ve kaval kemikleri olmayan, bacak ve ayaklarda tersine gelişen hastalıkla mücadele eden küçük çocuğun elleri de kelebek şeklinde. Dünyada 5 hekimin yapabildiği hastalığın tedavisi sadece Dubai'de var. Aracını satarak Dubai'de oğlunu muayene ettiren babanın tedavi için 875 bin dolara ihtiyacı var. Yürüme destek malzemelerinin 200 bin dolar tuttuğu, ameliyat için ise 675 bin dolar istendiği ifade ediliyor.

DALGA DALGA YAYILIYOR

Mardin Valiliği'nce "Abdullah bebek yürümek istiyor" sloganı ile başlatılan resmi kampanyaya destek çağrısı Mardin'den Türkiye'ye yayılmaya başladı. Vatandaşların duygulandıran desteklerini öğrenen diğer iller de el uzatmaya başladı. "Oğlumu yaşatmam için bana yardım edin" diyen baba Hasan Çiçek, "Mardinliler bizi bağrına bastı, 7'den 70'e herkes, oğlum için destek topluyor. Çocuklar harçlıklarını veriyor, kadınlar gece örgüler örüp, satıyor. Çok masraflı ameliyat bu. Bir kuruş bile çok kıymetli. Gücü yetenlere sesleniyorum, oğlumu yaşatacak destek için sesimizi duyun" diye konuştu.

"BABA OLARAK DAYANAMAM"

Baba Çiçek, "81 ilin hemen hepsindeki hastanelere götürdüm. Üç yıldır kucağımda oğluma şifa aradım ama bulamadım. Oğlum gözümün önünde yaşam mücadelesi veriyor ve ben çaresizim. Tedavisi uzun ve maliyetli bir hastalık. 4 yaşına kadar tedavi edilmezse ömür boyu yürüyemeyecek. Türkiye'de doktorlar 'Biz bu hastalıklı bacakları keser, yerine protez takarız' diyor. Evladımın iyileşme umudu varken ben bir baba olarak 'Bacaklarını kesin' diyemiyorum. Bacaklarının kesilmesine dayanamam, bunu yapamam" dedi.

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