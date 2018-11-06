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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı

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Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlandı

59 yaşında hayatını kaybeden iş adamı Abdullah Tivnikli Marmara İlahiyat Camisi’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. 

Tivnikli için Marmara İlahiyat Camisi'nde ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gerçekten Abdullah kardeşimiz bir vakıf insanı olarak gelecekte de kendisinden sonra hakikatten bu hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakmanın gayreti içinde oldu.

Şu anda şu musalla taşı birçok şeyi bizlere vaiz olmak suretiyle anlatıyor bizler de bundan nasibimizi aldık alıyoruz diye düşünüyorum.

Rabbimden niyazımız odur ki mekanı cennet olsun inşallah.
Ailesine camiamıza sabırlar diliyoruz."

NAKKAŞTEPE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Tivnikli cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ABDULLAH TİVNİKLİ KİMDİR

Abdullah Tivnikli, 1959'da Erzurum'da doğdu.
1981'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tivnikli, bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı.
Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere'ye giden Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı.
Tivnikli, Türkiye'de 1980'lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle 1983'te aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü ve Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde yer aldı.
1986'da aile şirketi olan Eksim kurulurken, enerji yatırımlarıyla büyüyen holdingin elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde Abdullah Tivnikli'nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirildi.
Abdullah Tivnikli, 1988'de Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001'de aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005'te Türk Telekomünikasyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.
Vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015'te Kuveyt Türk'teki başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Tivnikli, çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptırırken, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek verdi.
Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer almasının yanı sıra, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yürüttü.
Abdullah Tivnikli, dört çocuk babasıydı.

 

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