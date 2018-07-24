Abdullah Tancan kimdir? Abdullah Tancan nerelidir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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24.07.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Abdullah Tancan kimdir? Abdullah Tancan nerelidir?

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Abdullah Tancan kimdir? Abdullah Tancan nerelidir?

Abdullah Tancan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından birçok vatandaşın araştırdığı isim oldu. Aslen Gaziantepli olan ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Abdullah Tancan, kamudaki ilk görevini Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis olarak gerçekleştirmiştir. Peki, Abdullah Tancan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı hakkında bazı bilgile

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın kendi internet sitesinde yer alan biyografisi;

"1966 yılında Gaziantep’te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Gaziantep’te tamamladım. Üniversite tahsilimi İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra tekrar Gaziantep’e gelip, 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptım. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü’nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundum. Gaziantep’teki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında faaliyetlerde bulundum.

2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı ünvanıyla çalıştıktan sonra 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandım ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevime devam ettim. 2016 yılı Ocak ayından sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandım.

Tüm bürokrasi hayatımda, millete efendilik yerine hizmet etmeyi en büyük mutluluk görerek, gerek Gaziantep gerekse tüm ülkemize faydalı olabilmek için bana layık görülen tüm görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım ve çalışmaya devam ediyorum."

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