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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Abdullah Öcalan'dan tarafsızlık çağrısı

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Abdullah Öcalan'dan tarafsızlık çağrısı

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, İmralı’da görüştüğü teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın kendisine ‘HDP’ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptığı’ bir not verdiğini söyledi.

Özcan, basına yaptığı açıklamada “Öcalan’ın birkaç gün önce avukatlarıyla görüşmesinde 1.5 sayfalık açıklama mektubu verdiğini öğrendim. Bugün görüştüğümüzde, istişare ettiğimizde, bizden öğrenmiş oldu ki; 18 Haziran 2019’da avukatlara savcılık üzerinden teslim edilmiş olan açıklama yayınlanmamış. Öcalan, bunu öğrendiğinde tepki gösterdi. Akşam 5’te İmralı’dan ayrıldım. Avukatlarını aradım, ulaşamadım.” dedi. Özcan’ın okuduğu Öcalan’a atfedilen mektuptaki ifadeler şu şekilde: “Çözüm süreci sonrasına damgasını vuran ve Türkiye’nin geleneksel ikilemini aşmayan, dolayısıyla sürekli çatışmacı ve kutuplaştırıcı üslubun başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunları ağırlaştırdığı ortaya çıkmış bir sonuçtur. Cumhur ve Millet ittifaklarının bu gerçekliğine karşılık HDP’de ifadesini bulan demokratik ittifak ve bağlantılı demokratik müzakere opsiyonu, çözüm odaklı olmayı esas almıştır. Önümüzdeki dönemde gerek iç toplumsal gerek bölgesel ve küresel sorunların daha da ağırlaşacağını göz önünde bulundurarak bu 3’üncü yol tavrının korunması büyük önem ve anlam ifade etmektedir. Bu çerçevede HDP’de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır. Demokratik ittifakın önemi ve tarihsel anlamı, mevcut ikilemlere kendini angaje etmemesi, şimdiye kadar olduğu gibi seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesidir. Demokratik uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel hukuk üçlü sacayağına dayalı çizgi en doğru ve sonuç üretici siyasi platform durumundadır. İlgili tüm çevreleri bu temelde duyarlı olmaya çağırıyorum.” 

HDP: OYLARIMIZ DEMOKRASİDEN YANA

Öcalan’ın çağrısının duyurulduğu dakikalarda HDP’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda ,“İstanbul’un her yerinde, her sokağındayız. Çünkü sadece kendimiz için değil herkes için demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele kazanacak. 31 Mart’ta oylarımızı koruyarak demokrasiye kazandırmıştık, şimdi yine demokrasi ve halk iradesinin kazanması için sandık başına gidecek, oylarımızı demokrasi, barış ve eşitlikten yana kullanacağız” denildi.

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