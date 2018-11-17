Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu
11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesi Adeviye Gül’ün (82), Ankara’da kızının evinde düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. Adeviye Gül, kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi
Ankara’da oturan kızı Hatice Tekelioğlu’na bir süredir misafir olan 3 çocuk annesi Adeviye Gül, evde ayağının takılması sonucu düştü.
Sağ kalça kemiği kırılan Adeviye Gül, Ankara Güven Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi.
Abdullah Gül İstanbul’dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri’den Ankara’ya giderek annelerini yalnız bırakmadı.
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