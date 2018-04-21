Abdullah GÃ¼l: Sosyal medya olumsuz kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok rahatsÄ±z edici

Abdullah GÃ¼l, Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi(Ä°TÃœ)'nde giriÅŸimcilerle dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± buluÅŸturan 'The Pitcher 2018' etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±. Ä°TÃœ'nÃ¼n AyazaÄŸa'daki yerleÅŸkesinde bulunan SÃ¼leyman Demirel KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸen etkinlikte giriÅŸimcilerle buluÅŸan GÃ¼l, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada giriÅŸimcilikten teknolojiye, yapay zekadan sosyal medya kullanÄ±mÄ±na kadar aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kendisinin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve paylaÅŸÄ±mlarÄ±n da kendisina ait olduÄŸunu aktaran GÃ¼l, "Twitter'Ä± Ã§ok kullandÄ±m. Ne yazÄ±yorsam kendi; herkesin bir stili oluyor tabi. Ben, orayÄ± birisinin benim yerime yazdÄ±ÄŸÄ± bir platform olarak hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim" diye konuÅŸtu.Â

GÃ¼l, "Bunu daha alt kademesi elektronik haberleÅŸme; CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nda da ben onu halkla iliÅŸkiler de Ã§ok kullandÄ±m. Ã–yle oluyordu ki kÃ¶ylerden yazÄ±yorlardÄ±. Bazen Ã¶yle ÅŸeyler soruyorlardÄ± ki, 'gidin bakÄ±n gerÃ§ekten doÄŸru mu?' diyordum. Sonra gidip bakÄ±yorlardÄ± ve gerÃ§ekten doÄŸru... 'Peki bu yaÅŸlÄ± kadÄ±ncaÄŸÄ±z nasÄ±l yazabiliyor?' dediÄŸimde torunu, Ã§ocuÄŸuna sÃ¶ylÃ¼yordu 'ÅŸu ihtiyacÄ±mÄ±z var' diye o da hemen yazÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla sÃ¼ratli bir iletiÅŸim oluyordu. Åžimdi e-devlet'e geÃ§tik. BÃ¼tÃ¼n bakanlÄ±klar, devlet kurumlarÄ± bunlarÄ± kullanÄ±yor" dedi. Â

"SOSYAL MEDYANIN OLUMSUZ KULLANILMASI Ã‡OK RAHATSIZ EDÄ°CÄ°"

"Sosyal medyanÄ±n olumsuz kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok rahatsÄ±z edici, toplumun kimyasÄ±nÄ± bozucu bir durum da ortaya Ã§Ä±kÄ±yor" diyen Abdullah GÃ¼l, "Ä°ÅŸte Ã§ok bildiÄŸimiz 'trol' denilen trol fabrikalarÄ± gibi... BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n konusu olarak Ã§ok ciddi bir mesele. Ama tahmin ediyorum bir ÅŸey ne kadar sunileÅŸirse o belli bir sÃ¼re gidiyor ve ondan sonra yalama oluyor ve inandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± gidiyor, deÄŸer verilmiyor. Duvara yazÄ±lan bir yazÄ± gibi geÃ§iyor ve gidiyor. O aÃ§Ä±dan tabiki Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler muhafaza edilmeli. SuÃ§ her yerde suÃ§tur. EÄŸer kanunlarÄ±n suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir ÅŸey nerede yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n, hangi platforma olursa olsun o da suÃ§tur. DolayÄ±sÄ±yla bunlara da muhakkak ki karÅŸÄ±lÄ±k vermek gerekir. KarÅŸÄ±lÄ±k dediÄŸim hukuki olarak ve devlet dÃ¼zeni iÃ§erisinde..." ifadelerini kullandÄ±.Â

Â