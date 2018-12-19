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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.12.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Abdullah Ağar: 'ABD'nin Suriye'den 'çıktım' demesi...'

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CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar konuk oldu. Ağar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumladı.

Amerikan askerleri Suriye'den çekiliyor. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre, Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesi 60 ila 100 gün sürecek. Peki, bu ne anlama geliyor? CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin Suriye'den çekilmesini yorumladı.

Ağar, 'Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ne anlama geliyor?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"ABD Suriye'den çekilmeye dair bir cümle kuruyor. Doğru ama sahaya nasıl yansıyacak. Sahadaki taktiksel etkisini mi ortadan kaldıracak, üslerle varlığını mı ortadan kaldıracak? DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle deniz piyadelerini getirmişti. Şimdi onların çekilmesini mi konuşuyor yoksa 23 tane üs var, 23 üssü toparlayıp Suriye'den tamamıyla çıkmaktan mı bahsediyor? Bu belli değil.

Abdullah Ağar: ABDnin Suriyeden çıktım demesi...

Bir diğer tarafıyla cümle eksik kurulmuş durumda. DEAŞ'la mücadele için ABD orada değil. O bir gerekçe. O gerekçe üzerinden İsrail güvenliği başta olmak üzere coğrafyayı domine eden bir başka terör örgütü onu çok ciddi anlamda bir alan , yaklaşık 50 bin kilometreyi, YPG/PKK'ya tahsis etmiş durumda. Orası ne olacak? 'Çıktım' demesi YPG/PKK'nın etkisizleştirilmesi anlamına geliyor mu? YPG/PKK kalırsa nasıl bir denklemle varlığına devam edecek? Buna Türkiye nasıl bakacak? 

Abdullah Ağar: ABDnin Suriyeden çıktım demesi...

Bir diğer tarafıyla sorumuz şu; Türkiye'nin operasyon yapmasını engelleyen bir vaat ile mi karşı karşıyayız? Bu önem taşıyor. Liderler bu vekaletler savaşında şunu gördük; lider seviyesinde psikolojik harekat, aldatma, yanıltma, şaşırtma, oyalama, kandırma yapılıyor. Böyle bir fotoğraf varken, bu tamamıyla garantiye ihtiyaç duyar."

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