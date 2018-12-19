Abdullah Ağar: 'ABD'nin Suriye'den 'çıktım' demesi...'
CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu '40' programına güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar konuk oldu. Ağar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumladı.
Amerikan askerleri Suriye'den çekiliyor. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre, Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesi 60 ila 100 gün sürecek. Peki, bu ne anlama geliyor? CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40'a konuk olan güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin Suriye'den çekilmesini yorumladı.
Ağar, 'Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ne anlama geliyor?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
"ABD Suriye'den çekilmeye dair bir cümle kuruyor. Doğru ama sahaya nasıl yansıyacak. Sahadaki taktiksel etkisini mi ortadan kaldıracak, üslerle varlığını mı ortadan kaldıracak? DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle deniz piyadelerini getirmişti. Şimdi onların çekilmesini mi konuşuyor yoksa 23 tane üs var, 23 üssü toparlayıp Suriye'den tamamıyla çıkmaktan mı bahsediyor? Bu belli değil.
Bir diğer tarafıyla cümle eksik kurulmuş durumda. DEAŞ'la mücadele için ABD orada değil. O bir gerekçe. O gerekçe üzerinden İsrail güvenliği başta olmak üzere coğrafyayı domine eden bir başka terör örgütü onu çok ciddi anlamda bir alan , yaklaşık 50 bin kilometreyi, YPG/PKK'ya tahsis etmiş durumda. Orası ne olacak? 'Çıktım' demesi YPG/PKK'nın etkisizleştirilmesi anlamına geliyor mu? YPG/PKK kalırsa nasıl bir denklemle varlığına devam edecek? Buna Türkiye nasıl bakacak?
Bir diğer tarafıyla sorumuz şu; Türkiye'nin operasyon yapmasını engelleyen bir vaat ile mi karşı karşıyayız? Bu önem taşıyor. Liderler bu vekaletler savaşında şunu gördük; lider seviyesinde psikolojik harekat, aldatma, yanıltma, şaşırtma, oyalama, kandırma yapılıyor. Böyle bir fotoğraf varken, bu tamamıyla garantiye ihtiyaç duyar."
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