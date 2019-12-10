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10.12.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

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Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Yunanistan ve Meksika Büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Viktor Rybakı, Yunanistan Büyükelçisi Michael-Christos Diamessisi ve Meksika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandezi kabul etti. Ziyarette büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Erdoğan, güven mektuplarını kabul etmesinin ardından büyükelçiler ve mahiyetleriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abdülhamitin torunu Külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

İKİNCİ ABDÜLHAMİT’İN TORUNU İLE SOHBET ETTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika Büyükelçisi’ni kabul ettiği sırada Büyükelçi Martinez’in eşi ve Sultan İkinci Abdülhamit’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu’yla sohbet etti. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişkisi bulunan ve biraz Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve İkinci Abdülhamit ile ilgili Türkiye’de düzenlenen anma törenlerine de katıldı. Osmanoğlu’nun yakasındaki Abdulhamit rozeti de dikkat çekti.

Abdülhamitin torunu Külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

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