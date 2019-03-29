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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Abdülhamid’in torununa tazminat ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Abdülhamid’in torununa tazminat ödeyecek

OSMANLI padişahı 2. Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever’le ilgili Halk TV yayınıyla sarf ettiği sözler nedeniyle, Müjdat Gezen ile Halk TV tazminat ödemeye mahkûm edildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada Nilhan Osmanoğlu Vatansever’in avukatı “Davalıların canlı yayında edep ve hukuk dışı sözleri ile müvekkilimin kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Yılmaz Özdil ile Müjdat Gezen’in avukatı ise “Müvekkillerim mizahi ve güldürü yoluyla basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde açıklamalar yapmışlardır” diyerek davanın reddini istedi.

Halk TV’nin avukatı da “Canlı yayında davacının haksız ve güncel bir talebi olan Galatasaray Adası’na ilişkin mülkiyet iddiası tartışılmıştır. Davacının bu nedenle kendisine gelebilecek eleştirilere katlanma yükümlülüğü vardır. Yapılan açıklamalar basın özgürlüğü kapsamındadır” diye konuştu.

HAKARET DAVASI DEVAM EDİYOR

Mahkeme Müjdat Gezen ile Halk Radyo TV ve Yayıncılık AŞ’nin faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminatı, davacı Vatansever’e ödemelerine karar verdi.

Mahkeme diğer davalı Yılmaz Özdil’e açılan davayı ise gerekçesini sonradan açıklamak üzere reddetti. Söz konusu yayın nedeniyle Gezen’in İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakaret suçundan 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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