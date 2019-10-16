ABD’nin yaptırım kararı ile ilgili Bakan Soylu’dan ilk açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" ifadelerini kullandı.
Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
"Başımıza DEAŞ'ı yerleştirenler sanki sorumlu değilmiş gibi konuşuyor. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke biziz. Terör örgütü sınırdan attığı havanlarla 20 sivilimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu
Ayrıntılar birazdan...
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