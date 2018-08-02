ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama
ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ortak açıklama yaptı.
TBMM'deki 4 siyasi parti grubundan yapılan ortak açıklamada, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" ifadesi kullandı.
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