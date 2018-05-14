ABD’nin tavrı barış getirmez

ABD’YE KUDÜS ELEŞTİRİSİ

“Bugün (dün) ilginç şeyler oluyor. ABD’nin bu tavrı Ortadoğu’ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin’in, İsrail’in, bunlarla ilgili bir yer değildir. Kudüs, Müslümanlar için mübarek yerlerden biridir. Yapılan iş yanlıştır. 1980’de Birleşmiş Milletler’in (BM) ‘Kutsal Kudüs şehrinin statüsünü ve karakterini değiştirme’ diye kararını bir kez daha hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 128 devlet ABD’nin bu kararına ‘hayır’ demişti. Bu tür davranışlarla yeni çatışma ortamlarının olması kaçınılmazdır. Bölgede yeni gerginlikler, yeni çatışmaları doğurabilir.

Filistin sorunu ne yazık ki Türkiye’de son yıllarda bir siyasi istismar sorunu. En güzel açıklamayı Numan Kurtulmuş yaptı, Kutluyorum. Kültür Bakanı. Ama Kültür Bakanı iken yapmadı, başka bir partinin genel başkanıydı. Ne dedi, ‘İsrail en büyük zaferlerini AKP döneminde yaptı’ dedi. Doğru söylüyor. Geçmişte ‘Gazze’ye gideceğim, Gazze’ye abluka kalkacak’ dedi. Gazze’ye gidemedi, Gebze’ye gitti. Şimdi yeni bir Filistin sömürüsü başlayacak. Ereğli’den Erdoğan’a sesleniyorum: Yazıktır günahtır. Orada Müslümanlar ölüyor, orada Müslümanlar acı çekiyor. Yapma bunu. Doğru düzgün bir politika uygula. İsrail’e posta koyuyormuş gibi yapıp arka planda anlaşma.

AKP DEMEYECEĞİM

İnsanları seveceğiz. Bir, barışacağız. Toplum olarak barışacağız. AKP demeyeceğim örneğin AK Parti diyeceğim, onları da incitmeyeceğim. İki, büyüyeceğiz. Üç, bölüşeceğiz. Gelir dağılımı adaletsizliğini sona erdireceğiz. Hukuk devleti olacağız, mahkemenin kararlarına herkes güvenecek, inanacak. Cumhurbaşkanı olur olmaz sözleşmeli öğretmenliği kaldıracağız, performansı kaldıracağız. 352 bin otizmli çocuğumuz var. Bunların 21 bini eğitim alıyor. Yazık günahtır. Bu memleket, engelli çocuklarına kaynak ayıramıyorsa yazıklar olsun. Bizim umuda, huzura, barışa ihtiyacımız var. Size yeni bir doktor lazım.”

ERDOĞAN’A İZİN VERİLMEZSE BEN DE YAPMAM

MUHARREM İnce, yurtdışı mitingleri yapmayı düşündüğünü belirterek, “Tayyip Erdoğan’a izin verilmez de bana miting izni verilirse asla miting yapmam. Her adaya yurtdışında izin verilmesi lazım. Orada da eşit koşullar gerekiyor” dedi. Muharrem İnce, karayoluyla Ankara’dan Konya’ya giderken gazetecilerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:

“İlk turda Erdoğan ile çok yakın oranlarda oy alacağımızı düşünüyorum. Birimiz yüzde 38 birimiz 40 gibi. Kafa kafaya gideceğiz.

(MHP Lideri Bahçeli’nin af açıklamaları) Bize af değil adalet lazım. Danışıklı dövüş olabilir. Getirileceğini sanmıyorum.

Uyarıyorum. YSK üyelerinden istediğim, yasaların öngördüğü işleri yapsınlar. Avukatlarla cübbeleriyle birlikte YSK’nın önüne giderim. Türkiye’nin her yerinde o YSK üyelerinin fotoğraflarını asarım, sokağa çıkamazlar. İşini düzgün yapsınlar istediğim bu. Torpil istemiyorum.

Balıkesir’deki mitingimde üniversite arkadaşlarımı toplayıp eğitime dair konuşacağım ve üniversite diplomamı orada kamuoyuna açıklayacağım.

(Nasıl besleniyorsunuz?) Ben köylü çocuğuyum. Millet ne yiyorsa ben de onu yiyorum. Patates kızartmasına bayılırım.

WASHİNGTON’DAKİ BÜYÜKELÇİNİZİ ÇEKİN

İNCE, Konya’da şunları söyledi: “Yanıbaşımızda, Ortadoğu’da kötü şeyler oluyor. Müslümanlar öldürülüyor. ABD ile İsrail kalıcı bir husumet gerçekleştiriyor Ortadoğu’da. Kınıyoruz onları buradan. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlere sesleniyorum. Çekin derhal Washington’daki büyükelçinizi, çekin. Müslümanlar Filistin’de öldürülürken, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler aklı başında davranmalıdır. Size söz veriyorum, beni cumhurbaşkanı yapın Gazze’ye gideceğiz.”