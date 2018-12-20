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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.12.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

ABD'nin Suriye'den çekilme açıklaması ne anlama geliyor?

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ABD'nin Suriye'den çekilme açıklaması ne anlama geliyor?

Washington'da faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Çınar, şu değerlendirmelerde bulundu:
''Başkan Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına Washington'da çok büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Hem Dışişleri Bakanlığı hem Pentagon hem de Kongre'de Başkan Trump'un kararının hata olduğunun belirtilmesi dışında kurumlar arasında kimseye haber verilmeden yapılmasından dolayı rahatsızlık hakim. Daha 2 gün önce ABD'nin Suriye temsilcisi James Jeffrey, DAEŞ'in bitirilmediğini ve Suriye'de kalmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Başkan Trump'ın Suriye’den çekilme konusunu daha ziyade bir iç siyaset, aile ve vatanseverlik ekseninde özetlemesi bu kararın kişisel bir zafer olarak gösterdiğini açıklıyor. 2000 askeri ile Haseke, Rakka, Münbiç ve Deyrizor'da toplam 15 üs ve operasyonel askeri nokta kuran ABD'nin YPG'ye verdiği silahları geri alacağı konusunda şüpheler var. Ayrıca Pentagon'un dünkü yaptığı açıklamada 'Yerel güçlerle çalışmaya devam edeceğiz' demesi 'Ben fiziki olmasam da YPG-PYD unsurları ile çalışacağım' anlamına geliyor.  Ayrıca ABD, DAEŞ'in tekrar geri gelmemesi için YPG'yi desteklemem gerekir stratejesi ile Türkiye'yi hala kızdırabilir.

Genel olarak Türkiye açısından ABD'nin Suriye'den çıkması olumlu bir adım. İkili ilişkilerdeki en gergin konulardan biri olan PKK-YPG bağlantısına en azından belli noktada engel gelmiş olacak. Ancak Rusya ve İran'ın bölgede daha rahat adım atmaması için de ABD'nin başka planlar devreye sokacağını unutmamak lazım.

Başkan Trump'un kararına temkinli bakmak gerekiyor. Her ne olursa olsun Türkiye'nin güvenlik tehditlerine karşı Suriye'de operasyon yapmasını Trump'ın kararı etkilemez.

Türkiye'nin Suriye'deki yaşanan drama ve YPG'ye karşı haklı, ısrarlı ve dik tutumunun göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bölgeyi çok iyi bilen, 3.5 milyon mülteciye kucak açmış, 40 yıldır terörle mücadele eden bir NATO müttefiği olan Türkiye'nin, ABD ile arasının daha da düzelmesi için iyi bir karar ama YPG-PKK için iyi bir haber olmadığı açık. Ne olursa Türkiye'nin çok dikkatli olup ABD'den gelen kararlara karşı temkinli olması gerekiyor. Her gün, her an, her saniye gündemin ve kararların değiştiği bir ABD'den bahsediyoruz.''

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