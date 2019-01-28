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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) 
28.01.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

ABD'nin ihbar ettiği çocuk tacizcisine 29 yıl hapis

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ABD'nin ihbar ettiği çocuk tacizcisine 29 yıl hapis

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin (NCMEC) 'çocuk müstehcen' görüntülerini indirdiği ve sosyal medyada paylaştığı ihbarıyla gözaltına alınarak tutuklanan Murat Pehlivan (22), Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 29 yıl 22 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NCMEC, 2016 yılında Türkiye'den sosyal medya aracılığıyla 'çocuk müstehcen' görüntüleri paylaşan ve müstehcen sitelerinden fotoğraf ile video indiren adresleri tespit ederek Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bildirdi. Yapılan incelemede kullanıcılardan birinin Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden giriş yaptığı belirlendi. ABD kaynaklı NCMEC ihbarı üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Uzunköprü ilçesindeki bir köy evinde arama yapıldı. Ancak suç unsuruna rastlanmadı. Ancak aileden Murat Pehlivan'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu evde, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar incelemesinde 'çocuk müstehcen' ve erkek çocuğunu taciz ettiği görüntüler ele geçirildi. Şüpheli Pehlivan'ın cep telefonunda 2015-2016 yıllarında köye misafir olarak gelen o dönem 12 yaşında olan erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar ve müstehcen fotoğraflar bulundu.

2017 yılı ekim ayında gözaltına alınan Murat Pehlivan, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2017 yılı Aralık ayında hazırlanan iddianameyle Murat Pehlivan hakkında Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. NCMEC ihbarıyla yapılan internet incelemesinde, Pehlivan'ın çeşitli internet sitelerinden birçok çocuk müstehcenliği içeren görüntü ve fotoğraf indirip depoladığı, birçok siteye de üye olduğu anlaşıldı. İfadelerinde suçlamaları kabul eden Pehlivan, haz aldığı videoları cep telefonu ve dizüstü bilgisayarına indirdiğini söyledi.

SUÇ KASTI YOKMUŞ

Yaklaşık 1 yıl süren davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Pehlivan ile avukatlar katıldı. Suç kastı olmadığını savunan Pehlivan, mahkemede her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ve serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Murat Pehlivan'ı çocuğun nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları depolamak suçlarından 29 yıl 22 ay hapis cezası ile 37 bin 480 lira idari para cezasına çarptırdı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.01.2019)
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