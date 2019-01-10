ABD’nin en iyisi Harvard
LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘ABD’nin En İyi Üniversiteleri 2019’ sıralamasını yayımladı.
İlk sırada Harvard yer alırken, onu MIT ile Yale Üniversitesi takip etti. THE’nın Wall Street Journal işbirliğiyle yaptığı sıralamada, yükseköğretim kurumları araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri işbirliği ile öğretim kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Ayrıca kurumların istihdam durumları ve gelecek yıllarda mezun kazançlarına katkısı da 200 bin öğrenciyle yapılan anketlerle analiz edildi.
1-Harvard Üniversitesi
2- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
3-Yale Üniversitesi
4-Columbia Üniversitesi
5-California Teknoloji Enstitüsü
6-Stanford Üniversitesi
7-Brown Üniversitesi
7-Duke Üniversitesi
9-Princeton Üniversitesi
10-Pennsylvania Üniversitesi
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