ABD'nin çekilme kararının perde arkası... Erdoğan - Trump görüşmesinde...
Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı" ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkili çekilme kararının Trump ve Erdoğan arasında Cuma günü yapılan telefon görüşmesinden sonra alındığını belirtti. Aynı yetkili görüşmenin ardından alınan kararların uygulanmaya başladığını söyledi.
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