Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>ABD'nin Ankara'daki güvenlik uyarısında son dakika gelişmesi

    ABD'nin Ankara'daki güvenlik uyarısında son dakika gelişmesi

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 17:49 | Son Güncelleme:

    CNN Türk'ün geçtiği habere göre güvenlik gerekçesiyle bugün kapalı olan ABD Büyükelçiliği yarın da kapalı olacak.

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmadı. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

    Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama ise, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

    DEVAMI GELİYOR...

    MİT ve Emniyetten ortak operasyon ABD Büyükelçiliğine saldıracaklardıMİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! ABD Büyükelçiliği'ne saldıracaklardı

    ABDnin Ankara Büyükelçiliğinde güvenlik alarmıABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı

    ABD Elçiliğinde verilen terör alarmının ardından Ankarada büyük operasyonABD Elçiliği'nde verilen terör alarmının ardından Ankara'da büyük operasyon

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: ABD , Güvenlik , Büyükelçilik , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri