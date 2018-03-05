ABD'nin Ankara'daki güvenlik uyarısında son dakika gelişmesi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün güvenlik tehdidi nedeniyle açılmadı. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik'ten uzak durma çağrısı yapıldı.

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin şu açıklama ise, "İstihbarat birimlerimize, ABD kaynaklarından gelen, ABD Büyükelçiliği ve vatandaşlarının kaldığı yerlere yönelik terör eylemi yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgiler üzerine, Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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