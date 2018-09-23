ABD'nin amacı kaostur
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin terör örgütü YPG’ye destek verdiğini belirterek, “Türkiye’nin sınırdışı operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmesi memnuniyet vericidir. ABD’nin amacı kaostur kargaşadır” dedi. Bahçeli, kadın kolları toplantısında özetle şunu söyledi:
“Tahran Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın İdlib’de yaşayan sivil halkın zarar görmemesi ve Türkiye’ye yönelik muhtemel bir göçün başlamasının önüne geçilmesi için yaptığı ateşkes çağrısı önemlidir, değerlidir. MGK’da alınan kararlar da son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır. Gerek İdlib gerekse de Suriye’nin diğer bölgelerinde yapılan operasyonlarda sivil halkın can güvenliğinin korunması, Türkiye’nin hazmedemeyeceği göç dalgasının önüne geçilmesi acil bir ihtiyaçtır. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemeyecektir.
KURNAZLIĞI FAYDA ETMEYECEK
Suriye’deki vahim süreç devletler arası bir kriz için kaynama noktasına ulaşmıştır. ABD ise her ne kadar İdlib için alınan bu kararı desteklediğini ifade etmiş olsa da ve YPG’nin Menbiç’in bir parçası olmayacağını söylemiş bulunsa da terör örgütlerine silah desteğini kesmemiştir. ABD bölgede kalıcı barış ve istikrar istiyorsa terör örgütlerinin hamiliğini yapmaktan vazgeçmelidir. ABD’nin amacı kaostur, krizdir, siyasi buhrandır. ABD’nin kurnazlığı hiçbir fayda etmeyecek ve kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edecektir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle