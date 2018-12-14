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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’lilerin yerleri belirlendi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ABD’lilerin yerleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından sınır hattındaki hareketlilik önceki gece ve dün de devam etti.

Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’ye sevk edilen 20’nci Zırhlı Tugay’a bağlı tank ve diğer zırhlı araçlar sınır hattında konuşlandı. Bu tugay daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında da önemli rol oynamıştı.

BÖLGENİN RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) olası operasyonla ilgili çalışmalarına çok önceden başladığı öğrenildi. Yerel istihbarat kaynakları, havadan keşif uçuşları ve sızmalarla bölgenin röntgeni en ince ayrıntısına kadar çekildi. Terör örgütü PYD/YPG’nin ağırlıklı olarak nerelerde mevzilendiği, hangi bölgelerde ne tür risklerin olduğu, ABD ve diğer koalisyon gücü askerlerinin bulunduğu yerler ile operasyon sırasında yerel halktan destek alınabilecek yerleşim yerleri belirlendi.

KUZEY IRAK FAKTÖRÜ

TSK’nın mart ayından bu yana Kuzey Irak’ta terör örgütüne operasyonları ve ele geçirilen bölgelerde üs kurup 25-30 kilometre kadar derinliğe inmesinin de olası Fırat’ın doğusu operasyonuyla bağlantısı olduğu belirtildi. TSK Kuzey Irak’ta üslenerek, terör örgütünün Kandil ve Sincar’dan Fırat’ın doğusuna destek almasının önüne geçilmesi planlarını da yapmış.

CEP HAREKÂTIYLA ALAN HÂKİMİYETİ

Askeri uzmanlar, hava koşulları nedeniyle zırhlı araçların çamura batma ihtimali olduğunu belirterek, zırhlı birliklerin Cerablus’tan giriş yapıp batıdan doğuya doğru Türkiye-Suriye sınırına paralel giden karayolunu, aynı şekilde kuzey-güney hattında da Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin’den inen yolların kullanılabileceğini söylediler. Aynı uzmanlar Kobani, Tel Abyad, Kamışlı gibi meskun mahallerde cep harekâtlarıyla alan hâkimiyeti sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD’lilerin yerleri belirlendi

ABD, YPG’Yİ SAHAYA SÜREBİLİR

Askeri uzmanlar, bölgedeki ABD askerlerinin karşı koymasının beklenmediğini, ancak ABD’nin TSK’nın harekâtına karşı YPG güçlerini sahaya sürme ihtimali olduğunu söyledi. Aynı kaynaklar, “Aksi durumda NATO müttefiki iki ülkenin askerlerinin savaşması dünyada yeni bir dönem açar. Bunu kimse istemez. Bu nedenle iki ülke arasında temas olduğunu düşünebiliriz” görüşünü dile getirdi.

AĞAR: TÜRBENİN BULUNDUĞU YERE DİKKAT

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede TSK’nın yığınak yaptığı yerlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi. Ağar, Cerablus’ta çok sayıda ÖSO gücü olduğunu, destek için TSK unsurlarının da bulunduğunu hatırlatarak, Suriye Eşmesi’ne taşınan Süleyman Şah Türbesi’ne dikkat çekti. Ağar, “Şu anda YPG hakimiyetinde olan bölgede. Bunu da unutmamak gerekir” dedi.

SINIRDAKİ DUVARLAR KALDIRILDI

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda kurduğu gözlem noktalarını boşaltmaya başladığı iddialarına, Ankara’dan doğrulayan veya yalanlayan bir açıklama gelmedi. Ancak Suriye’deki iç savaşta yaşanan hareketliliği gösteren internet sitesi ABD’nin Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’ın batısında kurduğu gözlem noktasını faaliyete geçirdiğini duyurdu. Türkiye’nin de aynı bölgede Suriye sınırına yaptığı modüler beton duvarlardan bazılarını zırhlı araçların geçebileceği şekilde kaldırdığı bildirildi.

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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