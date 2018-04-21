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    ABD'liler seçim görmek istiyorlarsa gelsinler

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    21.04.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in “Türkiye’nin OHAL altında özgür şeffaf ve adil bir seçim yapabileceğinden endişeliyiz” açıklamasına, “Amerikalılar, seçim görmek istiyorsa Türkiye’ye gelsinler” yanıtını verdi. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım özetle şunları söyledi:

    (Yunanistan’ın darbecilerle ilgili kararı) Son zamanlarda FETÖ suçluları Yunanistan’ı güvenli barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor.

    (ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün OHAL şartlarında seçimin adil, şeffaf olacağından endişe duyduğunu ifade etmesi) Onlar önce kendi işlerine baksın. 1.5 sene geçti seçimlerden. Hâlâ hile, usulsüzlük tartışmaları bitmedi. Amerikalılar, seçim görmek istiyorlarsa Türkiye’ye gelsinler. Ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler.

    (Cumhurbaşkanı’nın MHP ile ittifakın Güneydoğu’da fazla dillendirilmemesi yönünde ifadesi olduğu iddiası) Öyle bir şey yok. Türkiye’nin doğusu da batısı da kuzeyi de güneyi de bizim. 81 milyon vatandaşımız 780 kilometrekare vatan toprağında biz birlikte Türkiye’yiz. MHP de CHP de AK Parti de demokrasi, çok partili sistem içinde siyaset ediyor. Hangi bölgede hangi söylemleri yapacağımız diye bir sınırlama olmaz.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri , gündem
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