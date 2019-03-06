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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hande FIRAT
06.03.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

ABD’li yetkiliden çok konuşulacak açıklamalar: Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
ABD’li yetkiliden çok konuşulacak açıklamalar: Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor

TÜRKİYE ile ABD arasında son günlerde yaşanan sorunları aşmak için bir dizi temas yaşanıyor.

İran’la ilişkiler, Suriye sorunu, S-400 füzeleri ve ABD Büyükelçiliğinde görevli Türk çalışanların FETÖ bağlantıları nedeniyle gözaltına alınmaları Türk-ABD ilişkilerinde sorunlu konuların başında geliyor. İşte bu sorunlar konusunda ABD’li üst düzey bir yetkili önemli açıklamalar yaptı. “Türkiye ile ilişkilerimize son derece önem veriyoruz, 60 yılı geride bıraktığımız bir ittifak. Karşılıklı imkanlardan oluşan bir ortaklık” mesajı verdi.

İki ülke arasında zorlayan bazı meseleler konular bulunduğuna dikkat çeken üst düzey yetkili bu konular arasında iran, suriye s 400 ve bazı yerel çalışanlarının alı konulmasını gösterdi.

Türk makamlarıyla yakın temasta sorunları çözmek için bulunduklarını belirtti. İki ülke arasındaki diyaloğun zengin, derin ve alttan üste her düzeyde sürüyor olmasının önemli olduğunu belirtti. Özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişkisine dikkat çekti.

“Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor. İletişim kurmaktan keyif alıyor” mesajı verdi. Halihazırdaki sorunların birlikte çalışılarak çözüleceğinden emin olduğunu söyledi. Bu çalışmalar sonunda sağlam olan Türkiye-ABD ilişiklerinin daha da önemli hale geleceği beklentisi anlatıldı.

 

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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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