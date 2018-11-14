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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.11.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

ABD'li turiste otelde kabus

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ABD'li turiste otelde kabus

ABD’den ameliyat olmak için Türkiye’ye gelen turist Mecidiyeköy’de kaldığı otel odasında kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli tarafından gasp edildi. Otele ve odaya girip çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan gaspçılar, araştırma polisi tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’deki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı S.I., bir süre önce ameliyat olmak için İstanbul’a geldi. Buradan bir otele yerleşen turistin peşine 3 gaspçı takıldı. Turisti takip eden gaspçılar, kaldığı otele girerek başka bir odada kalmaya başladı.

KAMERALARA YANSIDI

Gaspçılar turisti bir süre inceledikten sonra plan yaparak harekete geçti. Turistin odasının kapısını tıklayan gaspçılar, kendilerini polis olarak tanıtarak içeriye girdi. Odada turisti etkisiz hale getiren gaspçılar, 500 dolar, 1 tablet ve 3 adet cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Gaspçıların otele ve odaya girip çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ARAŞTIRMA POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından turistin şikayeti üzerine konuyla ilgili çalışma başlatılan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahısların eşkalini belirleyerek kimliklerini tespit eden polis, K.A.(32) ve E.K.’yı (33) Şişli’de, D.P.’i (58) ise Maltepe’de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Büroya götürülen gaspçılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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