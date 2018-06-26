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    ABD'li temsilciye sert cevap: Çeneni kapat

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    ABD kongre üyesi Adam Schiff'in 24 Haziran seçimleriyle ilgili attığı 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımına İbrahim Kalın, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını verdi.

    ABD'li meclis üyesi Adam Schiff'in Erdoğan'ın tartışmasız zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası Twitter hesabından paylaştığı, " Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri "kazandı". Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum" mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert gibi cevap geldi.

    ÇENENİ KAPAT

    Kalın Twitter hesabından "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını verdi.

    ABDli temsilciye sert cevap: Çeneni kapat

     

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    Etiketler: secim2018 , 24 Haziran seçimleri , son dakika , haberler
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