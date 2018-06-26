ABD'li temsilciye sert cevap: Çeneni kapat

ABD'li meclis üyesi Adam Schiff'in Erdoğan'ın tartışmasız zaferiyle sonuçlanan seçimler sonrası Twitter hesabından paylaştığı, " Erdoğan, bu hafta sonu Türkiye'de sadece tutuklama, şiddet, basın özgürlüğünü kısıtlayarak ve muhalefeti ortadan kaldırarak yeniden seçimleri "kazandı". Bu Türkiye'nin otokrasiye dönüşmesi, demokrasinin dünya çapında saldırıya uğradığı konusunda bir başka hatırlatmadır. O yüzden tebrik etmiyorum" mesajına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert gibi cevap geldi.

ÇENENİ KAPAT

Kalın Twitter hesabından "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını verdi.









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