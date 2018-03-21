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    ABD’li sözcüye yanıt: Anlaşmaya değil anlayışa vardık

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    21.03.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in, Menbiç konusunda Türkiye ve ABD’nin henüz anlaşmaya varmadığını söylemesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan da “Anlaşmaya değil, anlayışa vardık” açıklaması geldi.

    Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la salı günü yaptıkları telefon görüşmesini anlattı. Görevini devretmeye hazırlanan Tillerson’ın, bu sürecin dışarıdan da olsa takipçisi olacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle şu ‘anlaşmaya vardık’ sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. ‘Bir anlayışa vardık’ diyoruz. Bu anlayış da, Suriye’nin, özellikle Münbiç ve Fırat’ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız, ABD ile. Bunu Tillerson’ın Ankara ziyaretinde de söyledik. Bir anlaşmaya vardık demedik. Anlayışa vardık. Kürtlerin yaşadığı şehirlerden Kürt kardeşlerimiz ayrılsın demiyoruz. Buralarda YPG olmayacak diyoruz. Münbiç’ten sonra da sıra diğer şehirlere gelecek.”

    Etiketler: ABD , Afrin , gazetehaberleri , gündem
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