ABD’li sözcüye yanıt: Anlaşmaya değil anlayışa vardık

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la salı günü yaptıkları telefon görüşmesini anlattı. Görevini devretmeye hazırlanan Tillerson’ın, bu sürecin dışarıdan da olsa takipçisi olacağını söylediğini aktaran Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Öncelikle şu ‘anlaşmaya vardık’ sözünü bir netliğe kavuşturmamız gerekiyor. ‘Bir anlayışa vardık’ diyoruz. Bu anlayış da, Suriye’nin, özellikle Münbiç ve Fırat’ın doğusunun istikrara kavuşturulması. Bunu kimle yapacağız, ABD ile. Bunu Tillerson’ın Ankara ziyaretinde de söyledik. Bir anlaşmaya vardık demedik. Anlayışa vardık. Kürtlerin yaşadığı şehirlerden Kürt kardeşlerimiz ayrılsın demiyoruz. Buralarda YPG olmayacak diyoruz. Münbiç’ten sonra da sıra diğer şehirlere gelecek.”