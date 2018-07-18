ABD'li rahip üçüncü kez hakim karşısında
ABD Başkanı Donald Trump'ın da serbest bırakılmasını talep ettiği Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsü’nde bulunan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Brunson hakkında, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson bugün 3.kez mahkeme karşısına çıkacak.
AMERİKALI HEYET GELDİ
Duruşmayı izlemek üzere Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ile elçilik görevlileri ve Rahip Brunson’un eşi Norin Brunson da Şakran Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne geldi.
Kampüs girişi ve duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma kampüs girişine 2 arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler burada aranarak içeri girdi. Aramalara jandarma köpekleri de eşlik etti.
Çok sayıda yabancı basın mensubu da davayı takip etmek üzere mahkemeye geldi.
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