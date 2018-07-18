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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Banu ŞEN/ İZMİR
18.07.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

ABD'li rahip üçüncü kez hakim karşısında

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
ABD'li rahip üçüncü kez hakim karşısında

ABD Başkanı Donald Trump'ın da serbest bırakılmasını talep ettiği Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsü’nde bulunan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Brunson hakkında, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıla kadar, ‘devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçlamasından da 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Brunson bugün 3.kez mahkeme karşısına çıkacak.

AMERİKALI HEYET GELDİ

Duruşmayı izlemek üzere Amerika Dinsel Özgürlükler Komisyonu üyeleri, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ile elçilik görevlileri ve Rahip Brunson’un eşi Norin Brunson da Şakran Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne geldi.
Kampüs girişi ve duruşma salonunun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma kampüs girişine 2 arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler burada aranarak içeri girdi. Aramalara jandarma köpekleri de eşlik etti.

Çok sayıda yabancı basın mensubu da davayı takip etmek üzere mahkemeye geldi.

 

 

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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