ABD’li komutanlar Türkiye’de: İlk kez ikisi birden
Suriye'de Fırat’ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi yapılmasına rağmen terör örgütü PYD/YPG’ye askeri desteğini sürdüren Washington yönetimine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye sert tepki gösterince, ABD’li iki üst düzey komutan dün Ankara’ya geldi.
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı (EUCOM) Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki heyetin ziyaretinin, Erdoğan’ın ‘Eylül sonuna kadar istediklerimiz yerine getirilmezse TSK’nın gerekeni yapacağı’ mesajını vermesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD’den ilk kez, iki önemli üst düzey komutan birlikte Türkiye’ye gelirken, Genelkurmay’daki görüşmede Türk askeri heyetine Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak başkanlık etti.
Görüşmede ana gündem Fırat’ın doğusu için öngörülen ‘güvenli bölge’ kurulması oldu. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ise “Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik faaliyetlere devam edilmektedir” denildi. Edinilen bilgiye göre dünkü görüşmede, Türk heyeti, ABD’nin PYD/YPG terör örgütü ile işbirliğinden ve Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen örgüte yardımların kesilmeden devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı net şekilde iletti. Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden terör oluşumuna karşı sessiz kalmayacağı ve gereken yanıtı vermede kararlı olduğu ileten Türk heyeti, ABD’den de müttefiklik anlayışı kapsamında destek beklendiğini vurguladı. Ayrıca yeni yapılacak kara devriyelerinin derinlik ve uzunluk koordinatlarının da görüşüldüğü öne sürüldü.
REFAKATE YALANLAMA
Bu arada toplantı devam ederken Milli Savunma Bakanlığı’ndan, geçen pazar günü Türk Silahlı Kuvvetleri ile Fırat’ın doğusunda ilk kara ortak devriyesini yapan ABD askeri konvoyunun devriyenin başlayacağı sınırın sıfır noktasına gelişinde PYD/YPG bayrağının dalgalandığı sivil bir aracın eşlik ettiği iddiasını yalanlayan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur. Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur” denildi.
ABD’li askeri heyetin Genelkurmay Karargâhı’ndaki temasları dün saat 15.00 sıralarında sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı görüşmelere bugün Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekât Merkezi’nde devam edileceğini duyurdu.
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