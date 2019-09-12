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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’li komutanlar harekât merkezinde

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ABD’li komutanlar harekât merkezinde

Suriye'de Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge için Genelkurmay Karargâhı’nda görüşmeler yapan ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı (EUCOM) Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson dün öğleden sonra Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulduğu Akçakale’de inceleme ve temaslarda bulundu.

HARİTA ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Akçakale’de 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda kurulu, bir Türk ve bir Amerikalı general komutasındaki harekât merkezinde şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ABD’li komutanlara bundan sonra planlanan faaliyetlerin de harita üzerinde anlatıldığı öğrenildi. İlki pazar günü yapılan ortak kara devriyesinin bundan sonraki aşamalarının, derinlik ve uzunluğunun ne kadar olacağının da görüşüldüğü bildirildi. Amerikalı komutanlar, Türk komutanlarla birlikte sınır hattında da incelemeler yaptı. Askeri kulislerde Türkiye ve ABD’nin ortak devriyenin ilk bölümü için Tel Abyad ile Resulayn arasındaki 120 kilometrelik uzunlukta anlaştıkları öne sürülürken, derinliğin en fazla 14 kilometre olacağı iddia edilmişti. Ankara ise derinliğin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başta ifade ettiği gibi 20 mil (32 kilometre) olmasını istiyor.

ABD’li komutanlar harekât merkezinde

ANKARA’NIN PYD TEPKİSİ

ABD’nin bir yandan Türkiye ile güvenli bölge için mutabakata varırken diğer yandan terör örgütü PYD/YPG’ye sevkiyatını sürdürmesine Türkiye en üst seviyede tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD’li komutanlar Genelkurmay Karargâhı’nda Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşürken, ABD’den ‘sözde müttefik’ diye bahsetmiş ve devriyeyi ‘kozmetik’ olarak tanımlamıştı. ABD heyetinin Genelkurmay’daki temaslarında da, gereken adım atılmadığı takdirde Türkiye’nin sınır hattından PYD/YPG terör örgütünü temizleme kararlılığında olduğu mesajı verilmişti. 

ABD’li komutanlar harekât merkezinde

SINIRA BETON BLOKLAR

AMERİKALI komutanların gelişinden önce dün Akçakale sınır hattında yoğunluk yaşandı. İlk ortak kara devriyesinin yapıldığı Akçakale’nin doğusuna denk gelen sınırın sıfır noktasına 4 TIR’la beton bloklar götürüldü. Beton blokların Tel Abyad’ın hemen karşısındaki nöbet kulelerini güçlendirmek için kullanılacağı belirtildi.

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