ABD’li komutanlar harekât merkezinde
Suriye'de Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge için Genelkurmay Karargâhı’nda görüşmeler yapan ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı (EUCOM) Korgeneral Stephen M. Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W. Bergeson dün öğleden sonra Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulduğu Akçakale’de inceleme ve temaslarda bulundu.
HARİTA ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR
Akçakale’de 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’nda kurulu, bir Türk ve bir Amerikalı general komutasındaki harekât merkezinde şimdiye kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan ABD’li komutanlara bundan sonra planlanan faaliyetlerin de harita üzerinde anlatıldığı öğrenildi. İlki pazar günü yapılan ortak kara devriyesinin bundan sonraki aşamalarının, derinlik ve uzunluğunun ne kadar olacağının da görüşüldüğü bildirildi. Amerikalı komutanlar, Türk komutanlarla birlikte sınır hattında da incelemeler yaptı. Askeri kulislerde Türkiye ve ABD’nin ortak devriyenin ilk bölümü için Tel Abyad ile Resulayn arasındaki 120 kilometrelik uzunlukta anlaştıkları öne sürülürken, derinliğin en fazla 14 kilometre olacağı iddia edilmişti. Ankara ise derinliğin, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk başta ifade ettiği gibi 20 mil (32 kilometre) olmasını istiyor.
ANKARA’NIN PYD TEPKİSİ
ABD’nin bir yandan Türkiye ile güvenli bölge için mutabakata varırken diğer yandan terör örgütü PYD/YPG’ye sevkiyatını sürdürmesine Türkiye en üst seviyede tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ABD’li komutanlar Genelkurmay Karargâhı’nda Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşürken, ABD’den ‘sözde müttefik’ diye bahsetmiş ve devriyeyi ‘kozmetik’ olarak tanımlamıştı. ABD heyetinin Genelkurmay’daki temaslarında da, gereken adım atılmadığı takdirde Türkiye’nin sınır hattından PYD/YPG terör örgütünü temizleme kararlılığında olduğu mesajı verilmişti.
SINIRA BETON BLOKLAR
AMERİKALI komutanların gelişinden önce dün Akçakale sınır hattında yoğunluk yaşandı. İlk ortak kara devriyesinin yapıldığı Akçakale’nin doğusuna denk gelen sınırın sıfır noktasına 4 TIR’la beton bloklar götürüldü. Beton blokların Tel Abyad’ın hemen karşısındaki nöbet kulelerini güçlendirmek için kullanılacağı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle