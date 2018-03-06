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    ABD'li komutanın general dediği PKK'lı!

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albey Robert Manning basın toplantısında tepki çeken sözlere imza atmıştı. Manning, terör örgütü YPG/PKK'nın ana omurgasını oluşturan SDG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani adını kullanıyor) için 'General Mazlum' ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanığı Sözcüsü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Robert Manning'in PKK'lı isim için 'general' ifadesini kullanmasına ilişkin, "ABD'li sözcü yine saçmalamaya devam etmiş" cevabını verdi.

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullandı. ABD'li sözcü, "DEAŞ’tan kurtarılan bölgelerde 'general' Mazlum’u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu

    DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE SERT TEPKİ

    Dışişleri Bakanığı Sözcüsü ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Robert Manning'in PKK'lı isim için 'general' ifadesini kullanmasına ilişkin, "ABD'li sözcü yine saçmalamaya devam etmiş" cevabını verdi. 

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "ABD ile oluşturulan çalışma grubu 8-9 Mart'ta toplanacak, beklentimiz ABD'nin taleplerimize dair somut adımlar atması, sözlerini yerine getirmesi. Toplantıda PYD-YPG'ye verilen silahlar konusu ele alınacak; silahların teslim edilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. 

    SURİYE'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı 'Şahin Cilo' kod adıyla bilinen terörist Ferhat Abdi Şahin, Nisan 2017'de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti.

    ABD'nin desteği sürdüreceğini açıkladığı bu isim, aynı zamanda Mazlum Kobani adını kullanıyor. Ferhat Abdi Şahin, 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor.

    Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı belirtiliyor.

    ABD'Lİ YETKİLİDEN 'GENERAL' YANITI

    AA'nın haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "General Mazlum" olarak tanımladıkları terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Şahin Cilo'nun, Türkiye tarafından en çok arananlar listesinde olması konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

    AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin YPG'ye ilişkin kaygılarını anladıklarını ancak kastettikleri kişinin ABD'nin desteklediği SDG'nin komutanı olduğunu söyledi.

    Binbaşı Galloway, "Biz SDG ile çalışıyoruz. Bakan Mattis (ABD Savunma Bakanı), bunu çok açık ve iyi bir şekilde ifade etti. Türk hükümetinin kaygılarını anlıyoruz. Bu şahıs kim olursa olsun, diğer geniş konulardan ayrı bir konu değil" dedi.

    Açıklamalarında, "DEAŞ ile mücadele ettikleri sürece" bölgedeki ortaklarını destekleyeceklerini belirttiklerini hatırlatan Galloway, Suriye'nin kuzeyinde (YPG/PKK'nın paravanı) SDG ile ilişkilerinin DEAŞ'la mücadeleyle sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.

     

    Etiketler: ABD , YPG , PKK , terörist
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