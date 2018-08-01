ABD’li komutan Türkiye’de: Karargâhta Menbiç uyarısı
TÜRKİYE’nin sınır güvenliği nedeniyle Suriye’de hassasiyet gösterdiği Menbiç konusu dün Ankara’da Türk ve Amerikalı üst düzey askeri makamlar arasında masaya yatırıldı. ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı sıfatıyla ‘çift şapka’ taşıyan Orgeneral Curtis Scaparrotti, dün başkentte ‘ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı’ olarak Genelkurmay Karargâhı’nda önemli temaslarda bulundu.
SÜRE DARALIYOR SCAPARROTTİ’NİN KARARGÂH
içindeki ilk adresi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu. Akar ile yaklaşık bir saat görüşen Scaparrotti, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya geldi. ABD’li komutan, Akar ve Orgeneral Güler’i yeni görevlerinden dolayı tebrik etti. Her iki görüşmede de Menbiç konusu ayrıntılı şekilde ele alındı. Türk tarafı, iki ülke dışişleri bakanları arasında varılan mutabakat uyarınca, terör örgütü YPG’nin Menbiç merkezini boşaltma sürecinin hızlandırılması gerektiği belirterek, “Süre gittikçe daralıyor” mesajını verdi. Mutabakata göre YPG’nin en geç eylülün ilk haftası Menbiç merkezinin boşaltması gerekiyor. Bu kapsamda, “Menbiç ile Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirilmiş bölge arasındaki hatta yapılan birbirinden bağımsız devriye görevinin ortak devriyeye dönüştürülmesi ve ardından iki ülke askeri unsurlarının Menbiç merkezine girmesi” gerektiği bir kez daha ABD’li komutana hatırlatıldı.
POMPEO İLE 3. GÖRÜŞME
Scaparrotti’nin Ankara temasları devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüşmesi dikkat çekti. İki bakan 6 günde 3’üncü kez görüşürken, Dışişleri kaynakları dünkü görüşme talebinin de öncekilerde olduğu gibi Pompeo’dan geldiği bilgisini paylaştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle