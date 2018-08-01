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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
01.08.2018 - 21:41, Son Güncelleme:

ABD’li komutan Türkiye’de: Karargâhta Menbiç uyarısı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ABD’li komutan Türkiye’de: Karargâhta Menbiç uyarısı

TÜRKİYE’nin sınır güvenliği nedeniyle Suriye’de hassasiyet gösterdiği Menbiç konusu dün Ankara’da Türk ve Amerikalı üst düzey askeri makamlar arasında masaya yatırıldı. ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı sıfatıyla ‘çift şapka’ taşıyan Orgeneral Curtis Scaparrotti, dün başkentte ‘ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı’ olarak Genelkurmay Karargâhı’nda önemli temaslarda bulundu.

SÜRE DARALIYOR SCAPARROTTİ’NİN KARARGÂH

içindeki ilk adresi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu. Akar ile yaklaşık bir saat görüşen Scaparrotti, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile bir araya geldi. ABD’li komutan, Akar ve Orgeneral Güler’i yeni görevlerinden dolayı tebrik etti. Her iki görüşmede de Menbiç konusu ayrıntılı şekilde ele alındı. Türk tarafı, iki ülke dışişleri bakanları arasında varılan mutabakat uyarınca, terör örgütü YPG’nin Menbiç merkezini boşaltma sürecinin hızlandırılması gerektiği belirterek, “Süre gittikçe daralıyor” mesajını verdi. Mutabakata göre YPG’nin en geç eylülün ilk haftası Menbiç merkezinin boşaltması gerekiyor. Bu kapsamda, “Menbiç ile Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirilmiş bölge arasındaki hatta yapılan birbirinden bağımsız devriye görevinin ortak devriyeye dönüştürülmesi ve ardından iki ülke askeri unsurlarının Menbiç merkezine girmesi” gerektiği bir kez daha ABD’li komutana hatırlatıldı.

POMPEO İLE 3. GÖRÜŞME

Scaparrotti’nin Ankara temasları devam ederken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüşmesi dikkat çekti. İki bakan 6 günde 3’üncü kez görüşürken, Dışişleri kaynakları dünkü görüşme talebinin de öncekilerde olduğu gibi Pompeo’dan geldiği bilgisini paylaştı. 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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